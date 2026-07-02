회원수, 전체 노인인구 30% 수준

대한노인회는 올해 6~7월 전국 연합회 및 지회를 대상으로 회원배가운동 성과에 대한 시상식과 간담회를 연다고 2일 밝혔다.

대한노인회는 올해 2월 11일부터 6월 20일까지 4개월 동안 실시한 제1차 회원배가운동을 통해 신규 회원 14만9872명(정회원 6만5528명·일반회원 8만4344명)을 확보했다. 대한노인회는 만 65세 이상 국민이면 누구나 가입할 수 있다. 이에 따라 대한노인회 전체 회원 수는 334만7628명으로 늘었다. 전체 노인 인구의 약 30% 수준이다.

대한노인회는 회원배가운동 성과에 대한 포상금으로 약 1억8000만원을 지급했다. 신규 회원 1인당 1000원 상당의 성과사업비를 기준으로 지회에는 약 1억5600만원, 연합회에는 약 1600만원이 전달됐다. 한편 이 회장은 9월까지 ‘회원 800만명 가입’을 목표로 제시하며 새 포상 계획을 발표했다. 대한노인회는 신규 회원을 가입시킨 경로당과 직원에게 회원 1인당 1000원의 사업비를 매월 지급 할 예정이다.

이중근(가운데) 대한노인회장은 “대한노인회가 대한민국을 대표하는 노인단체로서 위상과 영향력을 더욱 강화하기 위해 회원배가운동을 역점 사업으로 추진하고 있다”며 “올해 제1차 회원배가운동에서 좋은 성과를 거둘 수 있었던 것은 연합회장과 지회장의 강한 의지, 직원들과 경로당 회장들의 적극적인 참여 덕분”이라고 말했다. 김희량 기자