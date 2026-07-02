[헤럴드경제=나은정 기자] 미국 뉴욕의 랜드마크인 엠파이어 스테이트 빌딩 첨탑에서 목숨을 건 청혼 퍼포먼스를 벌인 러시아 커플이 경찰에 체포됐다.

1일(현지시간) 로이터통신, 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이날 낮 12시쯤 뉴욕 맨해튼에 위치한 약 450ｍ 높이의 엠파이어 스테이트 빌딩 안테나 꼭대기에 검은색 옷을 입은 남녀가 오른 뒤 대형 현수막을 펼쳐들어 시민들의 시선을 사로잡았다.

현수막에는 ‘사랑의 힘(The Power of Love)이 권력에 대한 사랑(The Love of Power)을 이길 때 세상은 평화를 안다’는 문구가 적혀 있었다.

두 사람은 이후 안테나 구조물 아래 플랫폼으로 내려왔고, 곧 남성이 한 쪽 무릎을 꿇고 반지를 꺼내들며 여성에게 청혼했다. 이후 이들은 포옹하고 입을 맞춘 뒤 휴대전화로 기념사진도 찍었다.

목숨을 건 청혼의 주인공은 러시아 출신의 유명 고공 스턴트 커플인 안젤라 니콜라우(33)와 바냐 비어쿠스(32)로 확인됐다.

두 사람은 높은 건물이나 구조물을 오르는 익스트림 스포츠 ‘루프토핑’(rooftopping)으로 세계적인 인지도를 얻었으며, 2024년 공개된 다큐멘터리 영화 ‘스카이워커스: 러브스토리’의 주인공이기도 하다.

니콜라우는 이날 캣우먼을 연상시키는 머리 장식을 착용한 채 첨탑을 오르는 장면을 촬영해 인스타그램에 공개하기도 했다.

그러나 사건 직후 건물 주변 도로를 통제하고 대응에 나선 뉴욕 경찰(NYPD)이 결국 오후 1시쯤 이들의 신병을 확보해 구금했다.

이들은 무단 침입 등의 혐의로 기소될 예정이다.

현재까지 두 사람이 일반인의 출입이 금지된 첨탑 구역까지 어떻게 올라갔는지는 확인되지 않았다. 건물 측은 성명을 내고 이번 사건을 “허가받지 않은 무단 행동”이라고 발표했다.

1931년 완공된 엠파이어 스테이트 빌딩은 한때 세계 최고층 건물이었으며 지금도 뉴욕을 대표하는 관광 명소다. 일반 관광객은 86층과 102층 전망대를 이용할 수 있지만, 외부 첨탑 구역은 출입이 제한된다.

이번 사건은 2002년 9·11 테러 이후 주요 시설 보안을 강화해 온 뉴욕에서, 오는 4일 독립기념일 연휴를 앞둔 경계 강화 기간 중 발생해 보안 관리에 대한 우려의 모소리도 나오고 있다.