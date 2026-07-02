환경·사회·지배구조 전 분야서 경쟁력 입증 이사회 내 ESG위원회 설치 등 ESG 경영체계 고도화 올해 기업지배구조 핵심지표 준수율 100% 달성

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 올해 상반기 서스틴베스트 ESG(환경·사회·지배구조) 종합평가에서 지난해보다 한 단계 상승한 ‘A등급’을 획득했다고 2일 밝혔다.

국내 대표 ESG평가기관인 서스틴베스트는 매년 상하반기 각 기업의 ESG 역량을 분석한 뒤 7개 등급(AA·A·BB·B·C·D·E)으로 나눠 평가 결과를 발표한다. 고려아연은 올해 상반기에 ‘A’를 받으며 지난해보다 등급을 한 단계 끌어올렸다. 지난해 상반기와 하반기에는 모두 ‘BB’를 받았다.

고려아연의 동종 업계 내 ESG 경쟁력도 한층 높아졌다. 자산 2조원 이상의 소재 섹터에서 고려아연의 ESG 점수는 지난해 하반기 174개 기업 가운데 68위였으나, 올해 상반기에는 172개 기업 중 28위로 급등했다. 전체 기업 순위도 지난해 하반기 1299개 기업 중 523위에서 올해 상반기 1305개 기업 중 293위로 뛰어올랐다.

특히, 고려아연은 ESG 전 분야에서 뛰어난 역량을 인정받았다. 환경과 사회, 지배구조 전 분야에서 고려아연은 소재 섹터 평균 점수보다 높은 점수를 받았다. ESG 세부 분야인 ▷친환경 공급망 관리 ▷생물 다양성 ▷사회공헌 및 지역사회 등에서는 100점 만점을 받았다. ▷혁신 활동 ▷공급망 관리 ▷ESG경영 인프라 등에서는 90점 이상의 높은 점수를 거뒀다.

그동안 고려아연은 전사적으로 ESG 경영 체계를 지속해서 고도화해왔다. 2022년 대표이사 자문 기구인 지속가능경영위원회를 신설한 뒤 2024년 말 이사회 산하 ESG위원회로 격상했다. 2025년에는 ESG위원회를 지원하고, ESG위원회가 결정한 사안들을 실무 단계에서 신속하게 실행할 수 있도록 별도의 지속가능경영추진위원회를 설치했다.

더불어 지난해 안전보건·설비 분야에 역대 최대인 3082억 원을 투자했다. 주요 제품인 아연·은·동은 글로벌 기관인 카본 트러스트에서 탄소발자국 검증을 받았으며, 탄소발자국 감축 라벨도 획득했다. 또한 에너지 절약 활동에 약 146억원을 투입했고, 공정 폐열 회수 시스템으로 연간 393만톤의 스팀을 생산·재활용하는 등 에너지 효율도 높였다.

온산제련소에 국가산업단지 최초로 수소지게차 전용 충전소를 구축해 친환경 물류체계도 구축했다. 목표한 대로 디젤 지게차 30대를 수소지게차로 전환하면 연간 약 880톤의 온실가스 감축 효과가 기대된다. 지역사회공헌 인정제 심사에서 3년 연속 최고 등급을 획득했고, 올해 기업지배구조 핵심지표 준수율은 100% 달성했다.

이러한 활동과 성과에 대해 국내뿐 아니라 해외 기관들도 긍정적인 평가를 내놓고 있다. 세계 최대 의결권 자문사인 ISS가 평가하는 ‘ESG Quality Score’에서 고려아연은 ESG 전 분야 최고 등급(1등급)을 받았다. 글로벌 투자자 관점에서도 고려아연의 높은 ESG 역량이 인정받은 것이다.

지난 5월 초에는 ‘다우존스 최상위기업 지수(DJBIC) 중 아시아·태평양 지수’에 국내 비철금속업계 최초로 편입됐다. DJBIC는 글로벌 신용평가사 S&P글로벌이 기존 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)를 개편해 만든 ESG 평가 방식이다.

고려아연 관계자는 “고려아연의 ESG 경영 확대∙강화를 위한 다양한 활동이 국내외에서 인정받고 있다”며 “세계 최고의 종합비철금속 제련기업으로서 고려아연은 현재 성과에 안주하지 않고 경제적 가치와 사회적 가치를 균형 있게 창출하기 위한 투자와 노력을 지속해나갈 것“이라고 말했다.

한편 고려아연은 지난 30일 2025년도 지속가능경영보고서를 발간했다. 역대 6번째 보고서로, ESG경영 관련 주요 활동과 성과를 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 이에 대한 소통을 강화하기 위해 매년 보고서를 발간하고 있다.

앞서 지난달 10일에는 올해 첫 지속가능경영추진위원회를 열고 기후공시, 생물다양성, 공급망 관리 등 주요 ESG 현안을 점검했다.