충청권 차세대 첨단산업 육성 전략 발표 삼성, 반도체·AI 핵심사업 등 140조 투자 SK하이닉스 낸드·패키징 팹 등에 100조 셀트리온 2조…AI 데이터센터에 150조원 정부, 100일내 기업별 애로해소방안 계획

삼성, SK하이닉스, 셀트리온 등 국내 주요 기업들이 충청권 첨단산업에 총 392조원을 투자한다. 정부는 반도체와 디스플레이, 이차전지, 바이오를 충청권의 차세대 성장축으로 육성하기 위해 규제 완화와 세제 지원 등을 담은 ‘7대 투자 지원 패키지’를 가동하고, 100일 이내 기업별 애로 해소 방안을 담은 종합지원계획을 마련하기로 했다.

산업통상부는 2일 충남 아산 삼성디스플레이 제2캠퍼스에서 삼성, SK하이닉스, 셀트리온 등 충청권 투자 주요 기업들이 참여한 가운데 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’를 열고 ‘충청권 차세대 첨단산업 육성 전략을 발표했다.

이날 보고회는 세계 최초로 투자한 8.6세대 유기발광다이오드(OLED)양산을 위한 첫 유리기판이 투입되는 현장에서 진행됐다. 이 자리에서 삼성과 SK하이닉스, 셀트리온 등 3개사는 충청권 첨단산업 투자계획을 발표하고 산업부는 ‘충청권 차세대 첨단산업 육성전략’을 선보였다. 이어 중앙정부-지방정부-3개사 간 투자협약식(MOU) 순으로 이뤄졌다. 우선 삼성은 충청권에 ▷유기발광다이오드(OLED) 및 차세대 디스플레이 라인(삼성디스플레이) ▷고대역폭메모리(HBM) 팹 및 패키징(삼성전자) ▷인공지능(AI) 서버향 고성능 패키지 기판(삼성전기) ▷최첨단 배터리 신공법 마더라인(삼성SDI) 등에 약 140조원을 투자키로 했다.

SK하이닉스는 낸드 및 첨단 패키징 팹 등에 약 100조원을, 셀트리온은 바이오 의약품 생산시설 등에 약 2조원 규모 투자를 추진한다. 이 외 기업들도 인공지능(AI)데이터센터에 약 150조원(충청) 등 총 392조원 규모의 투자가 충청권에서 진행될 예정이다.

이를 통해 반도체 투자를 넘어 디스플레이, 배터리, 반도체 기판 등에 이르기까지 AI 산업을 지탱하는 국내 소재·부품 생태계까지 함께 키운다는 계획이다. 삼성은 삼성전자·삼성SDI·삼성디스플레이·삼성전기가 총 140조원을 투자해 반도체부터 AI 핵심 사업에 힘을 싣기로 했다. 이날 행사에 이재용 회장을 필두로 최주선 삼성SDI 사장, 장덕현 삼성전기 사장, 이청 삼성디스플레이 사장이 모두 참석해 힘을 실었다.

이재용 삼성전자 회장은 “선제적인 투자가 기업의 성장을 이끌고 그 성장이 지역은 물론 국가 전체의 발전으로 이어지는 선순환의 모범을 충청에서 확인할 수 있었다”면서 “국토의 중심 충청은 앞으로 IT 소재 부품의 글로벌 허브로 더 큰 성장을 이뤄갈 것”이라고 말했다.

이 회장은 삼성의 충청권 투자 계획에 대해 “AI 시대의 미래 승패는 AI를 구동하는 소재와 부품에 달려 있기 때문에 삼성의 미래와도 직결돼 있다”고 강조했다. 그러면서 “며칠 전 이재명 대통령께서 말씀하셨듯이 지금은 세계 경제의 판이 흔들리는 승부의 시간”이라며 “삼성은 초격차 산업 강국으로의 대도약을 위해 혼신의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.

이청 사장은 “이러한 투자를 신속하게 실행하기 위해서는 정부의 적극적인 지원이 필요하다. 우수한 인력 확보를 위해 GTX 노선의 천안아산역 연장 및 조기연결을 요청드린다”며 “더불어 경쟁국과 유사한 조건에서 경쟁할 수 있도록 인센티브 지원이 마련되면 좋겠다”고 말했다

SK하이닉스는 기존 생산거점인 청주 사업장에 100조원을 투자해 낸드플래시 생산시설을 추가로 구축한다. 아울러 HBM 후공정을 담당하는 첨단 패키징 역량 등도 강화할 예정이다. 이미 지역 균형성장과 인접 생산시설과의 시너지를 고려해 지난 2월 청주 테크노폴리스 산업단지에 총 19조원을 들여 구축하는 약 23만㎡(7만 평) 규모의 첨단 패키징 팹 P&T7 착공식을 가졌다. M11, M12, M15, M15X에 이어 SK하이닉스가 청주에 건설하는 다섯 번째 생산시설이기도 하다. 2028년 2월지 순차적으로 준공하는 것을 목표로 하고 있다.

곽노정 SK하이닉스 사장은 “하이닉스는 그동안 충청에서 낸드 HBM 첨단 패키징과 관련된 많은 발전을 이뤄왔다”면서 “이제까지 성과를 발판으로 충청권을 글로벌 AI 혁신의 중심으로 키워나가겠다”고 강조했다.

정부는 ‘충청권 차세대 첨단산업 육성 전략’에 따라 ‘더욱 강력한’ 투자 인센티브로 대규모 지방투자를 촉진한다. 우선 재정, 금융, 규제, 기술, 세제, 인력, 인프라 등 7개 정책 수단을 패키지로 묶은 투자 지원 부스터(Booster) 프로그램을 지원한다. 특히 투자 기업이 필요로 하는 다수의 복합규제를 큰 폭으로 풀어주는 메가특구를 지정해 운영할 계획이다. 또 ‘더욱 튼튼한’ 지역산업 생태계를 만들어 투자기업 중심 산학연 혁신을 활성화한다는 방침이다. 우선 디스플레이 분야는 첨단 디스플레이 연구원과 차세대 디스플레이 실증센터를 구축해 연구개발(R&D)에서 실증, 양산으로 이어지는 혁신 활동 전주기를 지원한다.

반도체 분야는 첨단 패키징 R&D 집중 지원, 반도체 가스 성능·안전 평가지원센터 구축 등을 추진한다. 이차전지·부품 분야는 빅데이터 기반 공정고도화 실증센터, EV용 배터리 화재 안전성 평가센터를 조성한다. 바이오 분야는 공공바이오 파운드리, AI 접목 공공 위탁 생산시설을 구축한다.

‘더욱 신속한’ 지원을 통해 속도감 있는 기업 투자를 실행한다. 중앙정부, 지방정부, 민간 투자기업이 함께 참여하는 범부처 지원전담조직인 ‘충청권 첨단전략산업 대도약 TF’, 이른바 ‘충전대 TF’를 즉시 가동해 100일 이내에 ‘충청권 투자 종합지원계획’을 마련해 기업의 입지, 인허가, 전력, 용수, 인력, 금융 애로 등을 한 곳에 접수하여 빠르게 해소할 예정이다.

김정관 산업부 장관은 “충청권은 사람, 기술, 산업이 모이는 사통팔달의 대명사로서, 충청권 첨단산업의 성장이 곧 우리나라 산업의 미래로 이어질 것”면서 “중앙정부도 지방정부와 합심하여 오늘 발표된 투자 계획이 ‘대체불가 대한민국’의 결실로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 강조했다. 배문숙·김현일·박지영 기자