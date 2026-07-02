K-뉴딜 아카데미 일환

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 미래 건설산업을 이끌어 갈 청년 인재 양성을 위한 실무형 교육 프로그램 ‘힐스테이트 아카데미(HILLSTATE Academy)’ 1기 교육생을 모집 중이라고 2일 밝혔다.

힐스테이트 아카데미는 고용노동부가 주관하는 ‘K-뉴딜 아카데미’ 사업의 일환으로, 기업이 직접 기획하고 설계한 커리큘럼을 통해 청년들이 실무에 적합한 역량을 키울 수 있도록 지원하는 교육 과정이다.

현대건설이 이번에 기획하고 신설한 교육 과정은 건설 시공·공정·안전·품질 관리를 체계적으로 교육해 현장에서 전문가로 활약할 수 있도록 초점을 맞춘 것이 특징이다. 또한 최근 건설산업 전반의 디지털 전환(DX) 흐름에 발맞춰 빌딩정보모델링(BIM, Building Information Modeling), 공정 관리 소프트웨어(Primavera) 등 스마트건설 기술 활용 교육과 취업 지원 프로그램 연계를 통해 교육생의 실질적인 취업 경쟁력 또한 높였다.

힐스테이트 아카데미 1기는 만 18세 이상 34세 이하의 청년이라면 누구나 참여할 수 있으며, 현대건설 기술교육원 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 모집 기간은 8월 3일까지로, 교육은 8월 11일부터 12월 22일까지 약 4개월간 진행된다.

이번 프로그램은 국민내일배움카드 미소지자 또는 국민취업지원제도 참여자 등 별도의 신청 자격이나 제한 없이 누구나 지원이 가능하다. 특히 교육비가 전액 무료이고 훈련비와 참여 수당도 지원받을 수 있어 교육생의 경제적 부담도 최소화했다.

현대건설 관계자는 “청년들이 안정적인 커리어를 쌓고, 미래 건설산업 경쟁력을 강화할 핵심 인재로 성장할 수 있도록 기여하겠다”라고 말했다.

한편, 현대건설은 1977년 기술교육원을 설립한 이후 건설업계 인재 양성을 위해 다양한 교육을 진행해왔다. 이번 ‘K-뉴딜 아카데미’ 사업 참여 외에도 직업 능력 개발 훈련 및 다양한 프로그램 검토를 지속해 청년들의 취업 기회 확대에 힘을 쏟는다는 계획이다.