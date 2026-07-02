미국·이란 종전 합의 이후 주요국 대응 전략 긴급 점검 “경제안보·에너지 전략 구조적 변화…중동 인프라 협력 확대 추진”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 미국과 이란의 종전 합의 이후 급변하는 국제경제 환경에 대응하기 위해 전 세계 재경관들을 긴급 소집했다.

중동 전쟁 이후 주요국의 공급망과 에너지, 경제안보 전략이 구조적으로 재편될 가능성이 큰 만큼 주요국 정책 변화를 면밀히 분석하고 중동과의 경제협력 확대 방안을 마련한다는 방침이다.

재정경제부는 2일 허장 제2차관 주재로 정부서울청사에서 재경관 화상회의를 개최했다고 밝혔다.

회의에는 미국, 중국(베이징·상하이), 홍콩, 일본, 영국, 프랑스, 독일 등 14개국 16개 공관에 파견된 재경관들이 참석했다. 재경관은 주재국 정부 및 국제기구와의 재정·경제·금융 협력을 지원하고 주요 정책 동향을 파악하는 역할을 맡고 있다.

이번 회의는 미국과 이란 간 종전 합의 이후 변화하는 중동 정세와 국제질서 재편이 우리 경제에 미칠 영향을 점검하고, 주요국들의 대응 전략을 공유하기 위해 마련됐다.

회의에서 재경관들은 종전 합의에도 지정학적 불확실성이 여전히 남아 있는 가운데 주요국들이 공급망 안정, 물가 대응, 에너지 안보 강화, 경제안보 정책 보완 등 다양한 분야에서 대응 전략을 재정비하고 있다고 보고했다.

허 차관은 “중동 전쟁 이후 주요국의 정책 대응은 단순한 단기 조정에 그치지 않고 경제안보와 공급망, 에너지 전략 전반의 구조적 변화로 이어질 가능성이 크다”고 진단했다.

이어 “우리 정부도 포스트 중동 시대에 대비해 중동과의 인프라 협력을 확대하고 공급망 회복력을 강화하는 한편 전략적 경제협력 방안을 추진하고 있다”고 밝혔다.

아울러 “각국의 정책 변화를 단순한 동향 차원에서 파악하는 데 그치지 말고 우리 대외경제 환경에 미칠 구조적 영향까지 함께 분석해 달라”고 당부했다.