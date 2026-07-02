유분·피지 컨트롤부터 쿨링까지 여름 메이크업 고정 솔루션 제안

[헤럴드경제=김진 기자] 에이지투웨니스(AGE20’S)가 메이크업 마무리 단계에서 베이스부터 포인트 메이크업을 고정하는 ‘시그니처 퍼펙트 캡처 세팅 픽서(사진)’를 출시했다고 2일 밝혔다.

‘에탄올 FREE 포뮬러’를 적용해 민감한 피부도 부담 없이 사용할 수 있다. 저·중·고분자로 구성된 3중 히알루론산이 수분막을 형성해 메이크업이 건조하거나 갈라지는 것을 방지한다. 인체적용시험을 통해 1회 사용만으로 24시간 메이크업 지속 효과를 확인했다. 무도포 대비 메이크업 지속력이 46.5% 개선되는 효과도 확인했다.

또 5가지 펩타이드·나이아신아마이드·비타민A를 함유한 세범 케어 성분이 유분과 피지를 케어해 깔끔한 피부 표현을 유지한다. 커버 팩트 단독 사용 대비 픽서를 함께 사용하면 피부 피지량이 45.1% 감소하는 효과를 확인했다.

피부에 분사하는 즉시 피부 온도를 평균 4.1℃ 낮춰주는 쿨링 효과는 덤이다. 초미세 안개 분사 방식의 무가스 타입을 적용해 피부에 균일하게 밀착된다. 워터프루프 효과는 97.5%, 스웨트프루프 효과는 100%다.

에이지투웨니스 브랜드 담당자는 “앞으로도 스킨 퍼스트 메이크업 노하우를 바탕으로 소비자의 다양한 메이크업 고민을 해결하는 제품을 선보이겠다”고 말했다.