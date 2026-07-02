2분기 동남아 예약 중 마나도 비중 전분기보다 14%p 상승 지난해 인천~마나도 직항 취항 이후 접근성 개선 라이브커머스 앵콜 방송 편성, 신규 휴양지 수요 공략

[헤럴드경제=홍석희 기자] 인도네시아 마나도가 동남아 신규 휴양지로 떠오르고 있다. 지난해 인천~마나도 직항 노선이 열리면서 접근성이 개선됐고, 발리·푸껫·세부 등 기존 대표 휴양지와 다른 여행지를 찾는 수요가 늘어난 영향으로 풀이된다.

교원투어는 여행이지 예약 데이터를 분석한 결과 올해 2분기 동남아 전체 예약에서 마나도가 차지하는 비중이 전분기 대비 14%p 증가한 20%로 집계됐다고 2일 밝혔다.

마나도는 인도네시아 술라웨시섬 북부에 위치한 휴양지다. 부나켄 해양국립공원, 탕코코 국립공원, 리하가섬, 투난 폭포 등 자연 관광 자원을 갖춘 지역으로 알려져 있다. 스노클링과 다이빙을 통해 산호초와 해양 생물을 볼 수 있고, 상대적으로 한적한 분위기에서 휴양을 즐길 수 있다는 점이 여행 상품의 강점으로 제시된다.

마나도 수요 확대에는 직항 노선 취항이 영향을 줬다. 이스타항공은 지난해 10월 26일부터 인천~마나도 노선에 단독 취항했다. 취항 당시 이 노선은 국내외 항공사를 통틀어 이스타항공이 단독 운항하는 노선으로, 12월 16일까지 주 4회 운항한 뒤 12월 17일부터 매일 운항으로 확대하는 일정이었다.

여행업계에서는 항공 접근성이 신규 목적지 수요를 가르는 핵심 변수로 꼽힌다. 마나도는 그동안 한국에서 이동할 때 경유 부담이 있었지만, 인천발 직항이 열리면서 5시간대 이동이 가능해졌다. 이스타항공은 취항 당시 마나도 노선을 첫 인도네시아 노선으로 소개했다.

교원투어는 라이브커머스 채널 ‘이지타임딜’에서도 마나도에 대한 관심이 확인됐다고 설명했다. 지난달 13일 진행한 마나도 편 라이브 방송이 높은 관심을 받으면서 같은 달 28일 앵콜 방송을 추가 편성했다.

교원투어는 마나도 상품도 확대하고 있다. 대표 상품은 ‘동남아의 숨은 보석 마나도 5일’이다. 이 상품은 노팁·노옵션·노쇼핑 구성으로, 파라다이스 호텔 골프 앤 리조트 숙박을 포함한다. 리조트 내에서 산호초와 열대어를 볼 수 있는 코랄 투어와 탕코코 국립공원, 리하가섬, 투난 폭포 관광, 야간 낚시 일정 등이 포함됐다.

교원투어 관계자는 “마나도는 직항 노선 개설 이후 접근성이 크게 개선되면서 새로운 휴양지로 주목받고 있다”며 “자연친화적인 환경과 차별화된 해양 액티비티를 앞세워 마나도 여행 수요를 지속적으로 공략해 나갈 계획”이라고 말했다.