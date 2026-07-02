[헤럴드경제=박연수 기자] 제너시스BBQ 그룹이 인도 벵갈루루에 HSR 레이아웃점과 코라망갈라점을 동시에 개점하며 인도 시장에 진출했다고 2일 밝혔다.

BBQ는 현지 기업과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다. 벵갈루루를 시작으로 하이데라바드, 첸나이, 벨로르 등으로 매장을 확대할 계획이다. 인도는 세계 최대 인구와 빠르게 성장하는 외식 시장을 기반으로 글로벌 F&B(식·음료) 브랜드들의 전략적 거점으로 주목받고 있다.

첫 매장이 들어선 벵갈루루는 인도의 대표적인 IT·스타트업 도시다. 코라망갈라점은 벵갈루루의 대표적인 외식·상업지역에 문을 열었다. IT 산업 성장과 함께 전국 각지의 인재와 스타트업이 모여 형성된 지역으로 유동인구가 많다.

두 매장은 젊은 직장인과 가족 단위 고객을 겨냥한 QSR(Quick Service Restaurant) 형태로 운영한다. HSR 레이아웃점은 232㎡ 규모에 90석, 코라망갈라점은 172㎡ 규모에 60석을 갖췄다.

대표 메뉴는 골든프라이드, 시크릿양념, 핫스파이시, 소이갈릭, 허니갈릭, 치즐링, 레드착착, 마라핫치킨 등이다. 떡볶이, 로제떡볶이, 김치볶음밥, 김치치킨볶음밥 등 K-푸드도 선보인다.

모든 치킨 메뉴에는 JAKIM 할랄 인증을 적용했다. JAKIM 인증은 원재료는 물론 조리·가공·보관·유통 등 공급망 전반이 할랄 기준을 충족해야 받을 수 있다.

BBQ 관계자는 “현지 소비자의 식문화와 라이프스타일을 반영한 메뉴와 운영 전략을 바탕으로 K-치킨의 매력을 알리고 글로벌 시장 확대에 속도를 내겠다”고 말했다.