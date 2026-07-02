[헤럴드경제=서정은 기자] 계룡건설이 국토교통부가 실시한 ‘2026년 건설사업자간 상호협력평가’에서 최고 등급인 ‘최우수’등급을 획득했다고 2일 밝혔다. 계룡건설은 지난 2020년부터 올해까지 7년 연속 최우수 등급을 달성하며 협력업체와의 지속적인 상생협력 성과를 입증했다.

건설사업자간 상호협력평가는 국토교통부가 종합·전문 또는 대·중소 건설사업자 간 상호협력 관계 구축과 동반성장 문화 확산을 유도하기 위해 매년 실시하는 제도다. 평가 항목은 공동도급 및 하도급 실적, 협력업체 육성, 신인도 등을 종합적으로 반영하며, 평가 결과에 따라 공공공사 입찰 시 가점 등의 혜택이 부여된다.

계룡건설의 이번 최우수 등급 획득은 협력사와의 상생협력 체계를 지속적으로 강화하고, 공정한 거래 질서 확립과 동반성장 문화 정착을 위해 꾸준히 노력해 온 결과로 평가된다.

계룡건설은 협력업체와의 상생을 위해 다양한 동반성장 프로그램을 운영하고 있다. 협력사와의 정기 간담회를 비롯해 기술 및 품질 향상을 위한 교육 지원, 금융 지원 프로그램 운영, 안전 및 보건관리 역량 강화 지원 등 다양한 활동을 지속적으로 추진해 왔다.

특히 협력업체의 안정적인 경영환경 조성을 위해 하도급 대금을 조기에 지급하고 협력사 매출 증대를 지원하는 등 협력업체의 안정적인 성장 기반 마련에 힘쓰고 있다. 또한 특허 및 신기술을 보유한 협력업체의 하도급 시공 참여 기회를 확대하고, 상생협의체 운영과 우수 협력사 추천 및 포상 제도 등을 통해 협력업체와의 동반성장을 적극 지원하고 있다.

계룡건설 관계자는 “앞으로도 협력사와의 긴밀한 협력과 지속적인 지원을 통해 함께 성장하는 건설산업 생태계 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 계룡건설은 최근 경부고속도로 양재나들목(IC) 일대의 교통 흐름을 개선할 성남-서초 고속도로 민간투자사업에 우선협상자로 선정됐다.