4.0ℓ V8 트윈터보 엔진과 영구자석 전기 모터 결합 최고 출력 812마력, 최대 토크 1000Nm 60km 이상 순수 전기 모드로 주행

[헤럴드경제=서재근 기자] 오토모빌리 람보르기니가 플러그인 하이브리드 슈퍼 SUV(스포츠유틸리티차량)의 고성능 모델인 우루스 SE 퍼포만테를 공개했다고 2일 밝혔다.

우루스 SE 퍼포만테는 4.0ℓ V8 트윈터보 엔진과 영구자석 전기 모터를 결합한 파워트레인을 탑재했다. 이를 통해 우루스 역사상 가장 높은 시스템 출력인 812마력(596㎾)과 최대 1000Nm의 토크를 발휘한다.

우루스 SE 퍼포만테는 세계에서 가장 빠른 슈퍼 SUV다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.3초, 시속 200㎞까지 10.8초가 소요되며 최고속도는 312㎞/h에 달한다.

주행 성능 측면에서도 우루스 SE 퍼포만테는 정밀성, 안정성, 반응성을 한 단계 끌어올렸다. 향상된 출력과 토크, 개선된 출력 대비 중량비, 새로운 공기역학 솔루션과 더불어 우루스 라인업 최초로 AURA 듀얼 챔버 에어 서스펜션 시스템이 적용됐다. 이 시스템은 고속 주행 시 차체 롤링을 절반 수준으로 줄이는 동시에 이전 세대 우루스 퍼포만테 대비 진동을 25% 줄여준다.

우루스 SE 대비 퍼포만테 버전에는 비포장 노면에서 극대화된 주행 즐거움을 제공하도록 특별히 조율된 랠리 모드가 새롭게 추가됐다. 기존의 ▷스트라다 ▷스포츠 ▷코르사 모드와 함께 완전 전기 주행이 가능한 EV 모드도 제공된다.

디자인을 살펴보면, 전면부 새 탄소섬유 보닛에는 람보르기니의 전통을 계승한 중앙 파워 돔이 적용됐으며, 오메가 형태의 시그니처 그래픽과 새롭게 설계된 공기 흡입구는 더욱 넓고 강렬한 존재감을 강조한다. 또한 우루스 역사상 가장 많은 노출형 탄소섬유가 적용돼 역동적인 느낌을 살렸다.

실내는 람보르기니 DNA의 핵심 요소인 ‘파일럿이 된 듯한 감각’ 콘셉트에 따라 보다 운전자 중심적이고 스포티한 레이아웃을 구현했다. 대시보드 중앙에는 새로운 12.3인치 디스플레이가 탑재됐으며, 레부엘토에서 영감을 받은 최신 그래픽과 더욱 직관적인 인간-기계 인터페이스(HMI)를 제공한다.

스테판 윙켈만 오토모빌리 람보르기니의 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “40년 전 람보르기니는 전설적인 LM002를 통해 슈퍼 SUV라는 개념을 창조했다. 그리고 2012년 우루스 콘셉트를 공개하며 다시 한번 세그먼트의 경계를 재정의했다”고 말했다.

그러면서 “우루스 SE 퍼포만테는 첨단 하이브리드 기술, 진보된 차량 제어 기술, 그리고 한눈에 존재감을 드러내는 디자인 언어를 결합한 람보르기니의 혁신과 성능 철학의 결정체다. 이는 슈퍼 SUV의 궁극적인 표현”이라고 강조했다.