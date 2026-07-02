정수기·공기청정기·비데·비렉스 침대까지 수상 신기술혁신상 3개·AI혁신상 1개 받아 24년 연속 수상, 환경가전 넘어 슬립테크 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이가 한국표준협회가 주관하는 ‘2026 대한민국 혁신대상’에서 4개 제품으로 혁신상을 받았다. 정수기와 공기청정기, 비데 등 기존 환경가전뿐 아니라 비렉스 침대까지 수상 제품에 이름을 올리며 제품군 확장 성과를 부각했다.

코웨이는 ‘2026 대한민국 혁신대상’에서 룰루 더매너 비데 플러스, 히티브 온풍 공기청정기, 비렉스 R시리즈가 신기술혁신상을 받았다고 2일 밝혔다. 코웨이 카페 얼음정수기는 AI혁신상을 수상했다.

‘대한민국 혁신대상’은 기술·제품·서비스 분야에서 혁신성을 보인 기업과 제품을 선정하는 시상이다. 코웨이는 이번 수상으로 24년 연속 수상 기록을 이어갔다.

신기술혁신상을 받은 룰루 더매너 비데 플러스는 비산 흡입 기능을 갖춘 비데 제품이다. 기존 세정 기능에 향기 추가와 자동 탈취 기능을 더해 화장실 이용 과정에서 발생하는 냄새와 오염 확산을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

히티브 온풍 공기청정기는 공기청정과 온풍 기능을 결합한 복합 공기청정기다. 공기청정 기능에 온풍 기능을 더해 계절별 실내 환경 관리 수요를 겨냥했다.

비렉스 R시리즈는 모션베드와 스트레칭 기술을 결합한 슬립테크 제품이다. 취침 전에는 몸을 이완하고 기상 시에는 굳은 근육을 깨우는 스트레칭 기술을 적용했다. 침대 기능을 수면 중 편의성에서 수면 전후 관리 영역으로 넓힌 제품이라는 평가를 받았다.

AI혁신상을 받은 코웨이 카페 얼음정수기는 얼음정수기에 커피 기능을 결합한 올인원 제품이다. 전문 브루잉 기술과 AI 맞춤 기능, IoCare+ 기능을 적용해 커피 추출과 제품 관리 편의성을 높였다. 코웨이는 이 제품을 연내 출시할 예정이다.

코웨이는 정수기와 공기청정기 등 렌탈 기반 환경가전에서 출발해 최근 비렉스 브랜드를 중심으로 매트리스와 안마의자 등 슬립·헬스케어 제품군을 확대하고 있다. 이번 수상도 환경가전과 수면 제품을 함께 앞세운 제품 포트폴리오 확장 흐름과 맞닿아 있다.

코웨이 관계자는 “이번 수상은 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전부터 비렉스 침대까지 전 제품군에서 기술 혁신을 이어온 결과”라며 “차별화된 기술력과 사용자 중심의 제품 개발을 바탕으로 고객의 일상에 새로운 가치를 더하는 혁신 제품을 선보이겠다”고 말했다.