시골 힐링여행부터 야시장 먹거리까지 7월 판다 가족 생일마다 한정판 기념 배지 선물 루이·후이, 국내서 마지막 생일 앞둬

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 여름방학과 휴가철을 맞아 7~8월 ‘촌캉스 밤마실’ 스페셜 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다. 특히 국내에서 마지막 생일을 맞는 루이바오·후이바오와 특별한 추억을 남기기 위해 생일에 에버랜드를 방문하면 한정판 기념 배지도 선물한다.

이번 행사는 에버랜드의 월간 큐레이션 프로젝트 ‘왓에버 시리즈’의 여름 테마로, 낮에는 시골 휴양지 분위기를, 밤에는 세계 각국의 야시장을 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

7월에는 꽃무늬나 땡땡이 패턴 등 레트로 스타일의 ‘촌캉스룩’을 입고 방문하면 최대 50% 이상 할인된 2만5000원에 입장할 수 있다. 또 4일부터 운영되는 ‘루이&후이의 촌캉스’ 체험존 우선 입장 혜택도 제공한다.

축제콘텐츠존에 마련된 촌캉스 테마존에서는 시골로 힐링 여행을 떠난 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오의 이야기를 따라 다채로운 콘텐츠를 즐길 수 있다. 테마존 입구의 마을회관은 정겨운 시골집 분위기로 꾸며져 방문객을 맞이하며, 평상에서 보드게임도 즐길 수 있다.

공포 체험 공간 ‘납량열차’와 볼대포 슈팅게임 ‘꿀잼농장’ 등 다양한 미션을 완료하면 한정 수량의 ‘바오마을 명예주민증’도 받을 수 있다.

시골 슈퍼를 그대로 옮겨놓은 듯한 바오상회에서는 ‘루이&후이의 대한민국 구석구석’ 한정판 굿즈도 만나볼 수 있다. 중국 이동을 앞두고 쌍둥이 판다가 전국을 여행한다는 콘셉트의 한정판 상품 30여종도 선보인다.

밤에는 홀랜드빌리지가 세계 야시장으로 변신한다. 망원시장 우이락 고추튀김과 불닭 오믈렛 등 국내 인기 먹거리부터 미국식 피자, 바비큐 플래터, 야키소바 등 세계 길거리 음식을 맛볼 수 있으며, DJ 공연과 캐릭터 포토타임도 함께 진행된다.

야시장 인근에서는 ‘문라이트 퍼레이드’와 멀티미디어 불꽃쇼 ‘빛의 수호자들’도 펼쳐져 여름밤 볼거리를 더한다.

7월에는 루이바오·후이바오를 비롯해 아이바오, 푸바오, 러바오 등 바오패밀리의 생일이 이어지는 달이다. 국내에서 마지막 생일을 맞이하는 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오(7일)를 비롯해 아이바오(13일), 푸바오(20일), 러바오(28일)의 생일에 방문하면 한정판 기념 배지를 선물하는 등 특별한 추억을 남길 수 있다. 국제 협약에 따라 루이바오와 후이바오는 오는 겨울 중국으로 돌아간다.

에버랜드는 최근 계절별 체험 콘텐츠와 캐릭터 IP를 결합한 시즌 축제를 강화하며 가족 단위 방문객과 젊은 층을 동시에 공략하고 있다.