7월 말부터 연말까지 3만5000대 순차 공급 “누구나 제약 없이 콘텐츠 즐길 환경 만들 것”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 7년 연속 ‘시각·청각 장애인용 TV 무상보급 사업’ 공급자로 선정됐다. 삼성전자는 43형 풀HD 스마트 TV 3만5000대를 이달 말부터 연말까지 순차적으로 공급할 예정이다.

‘시각·청각 장애인용 TV 무상보급 사업’은 방송통신위원회가 시각·청각 장애인의 정보 접근성 향상을 위해 특화 기능을 갖춘 TV를 보급하는 사업이다. 방송통신위원회 산하 시청자미디어재단이 신청자 가운데 우선순위에 따라 공급 대상자를 선정하며, 저소득층 시각·청각 장애인에게는 무상으로, 그 외 대상자는 10만원의 자부담으로 보급한다.

올해 보급되는 제품에는 시각·청각 장애인의 TV 시청 편의를 높이는 다양한 접근성 기능이 적용됐다. 색약·색맹 이용자를 위한 ‘흑백’ 기능과 적·녹·청 색상 조정을 지원하는 ‘씨컬러스 모드(SeeColors Mode)’를 통해 화면을 보다 선명하게 볼 수 있다.

또 ‘AI(인공지능) 수어 위치 자동 탐색’ 기능은 자막 위치를 자동으로 조정해 수어와 자막을 동시에 편안하게 시청할 수 있도록 지원한다. 특정 영역 확대 기능도 제공해 저시력자의 콘텐츠 이용 편의성을 높였다.

이 밖에도 시각 장애인을 위해 조작 메뉴 음성 안내, 음성 속도·높이·성별·배경음 조절, 고대비 화면 기능 등을 지원한다. 청각 장애인을 위해서는 자막 분리, 자막 위치·크기 조절, 소리 다중 출력 기능을 적용했다.

삼성전자는 접근성 기술을 지속적으로 확대하며 제품 개발 단계부터 다양한 사용자 환경을 고려한 기능을 강화하고 있다.

오치오 삼성전자 한국총괄 부사장은 “누구나 제약 없이 TV를 통해 콘텐츠를 즐길 수 있는 환경을 만드는 것을 책임으로 여기고 접근성 기술 개발에 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 삼성 TV를 통해 자유롭게 콘텐츠를 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

시각·청각 장애인용 TV 보급 신청은 주소지 관할 주민센터 또는 시각·청각 장애인용 TV 보급 전용 누리집에서 할 수 있다.