“정부 지원 중소 고객사와 공유…원료 공급 체계 안정적으로 유지”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화솔루션이 고객사에 납품하는 주요 석유화학 제품을 최대 톤(t)당 25만원까지 인하한다고 2일 밝혔다. 정부의 나프타 및 기초 유분 지원에 대응한 조치다.

한화솔루션은 폴리에틸렌(PE)과 폴리염화비닐(PVC) 등 주요 석유화학 제품을 t당 10만~25만원 인하할 예정이다. 정부 지원에 따른 비용 절감을 중소 고객사와 공유하고, 정부 지원 효과가 최종 수요산업까지 폭넓게 확산되도록 뒷받침한다는 계획이다.

또한 고객사와의 긴밀한 협의를 바탕으로 안정적인 원료 공급 체계를 유지한다. 생산·물류·영업 전 단계에서 협력 체계를 강화해 공급 차질을 최소화하고 가격 안정 목표를 함께 달성한다는 방침이다.

남정운 한화솔루션 케미칼부문 대표는 “나프타 및 기초유분 가격 폭등에 대응한 정부의 적시 지원에 큰 도움을 받아 깊은 감사를 전한다”며 “취지에 따라 플라스틱 가공기업과 원가 부담을 함께 나누고, 안정적인 공급 체계 유지를 통한 산업 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다”고 말했다.