‘초록사다리×우주공간’ 프로젝트 협약 체결 후원금 4억원 전달

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 지난 1일 서울시 영등포구 소재 굿네이버스 회관에서 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스와 ‘초록사다리×우주공간’ 프로젝트 5·6호 공간 조성을 위한 업무협약을 체결하고 후원금 4억원을 전달했다고 2일 밝혔다.

‘초록사다리×우주공간’ 프로젝트는 농촌 초등학교 내 유휴공간을 아동들이 자유롭고 안전하게 이용할 수 있는 놀이·체험 공간으로 재조성하는 사회공헌 사업이다. 문화·놀이 인프라가 상대적으로 부족한 농촌지역 아동들에게 다양한 체험 기회를 제공하고 교육·문화 격차 해소에 기여하고 있다. 해당 프로젝트는 각 초등학교에 우주정거장 컨셉의 놀이공간과 휴게공간을 만들어 아이들을 위한 공간조성을 한다.

농협은행은 2024년 강원 태백 소재학교에 1호 공간을 조성한데 이어 전북 남원에 2호 공간을 구축했다. 올해는 경기 포천과 충남 서천에 각각 3·4호 공간 조성을 완료했으며, 이번 협약을 통해 신규 대상 학교를 선정해 5·6호 공간 조성에 나설 계획이다. ㅇ

임세빈 NH농협은행 수석부행장은 “‘초록사다리X우주공간’ 프로젝트는 농촌 아동들에게 더 넓은 꿈과 가능성을 열어주는 의미있는 사업”이 라며 “앞으로도 농업·농촌과 지역사회의 지속가능한 성장을 위해 다양한 ESG활동을 확대해 나가겠다”고 말했다.