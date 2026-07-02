지난달 8일부터 4주간 진행 삼성스토어 방문객수 75% 이상 증가 기간 내 구매시 9월 5일까지 설치하면 20% 환급

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 지난달 8일부터 4주간 진행한 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’이 오는 5일 막을 내린다.

이번 행사는 국민들의 성원과 지지에 보답하는 차원에서 마련된 행사로, 고객 혜택이 지역 소상공인과 중소기업의 매출 증대로 이어질 수 있도록 상생에 초점을 맞췄다.

행사 이후 전국 삼성스토어 방문객 수는 행사 이전보다 평균 75% 이상 증가했다. 일부 매장은 방문객이 두 배 이상 늘어나는 등 소비자들의 높은 관심을 끌었다. 삼성전자는 행사 종료를 앞둔 이번 주말에도 막바지 구매 수요가 이어질 것으로 기대하고 있다.

온라인에서도 디지털 온누리상품권 20% 환급과 카드사 할인 등 다양한 혜택에 대한 소비자들의 긍정적인 후기가 이어지고 있다.

에어컨 4대와 오븐, 식기세척기, 대형 TV 등을 함께 구매한 한 소비자는 “다양한 행사 혜택과 카드 할인까지 더해 만족스러운 가격에 구매할 수 있었다”며 “온누리상품권 환급 혜택까지 받아 좋은 구매 기회였다”고 밝혔다.

행사 기간 삼성전자 제품을 구매한 고객은 구매 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 삼성전자는 배송이나 설치 일정이 늦어지더라도 혜택을 받을 수 있도록 환급 신청 기한을 행사 종료 이후 2개월간 여유 있게 운영한다.

행사 기간 내 제품을 구매한 고객은 오는 9월 5일까지 제품을 수령·설치하면 9월 30일까지 삼성닷컴에서 환급을 신청할 수 있다.

삼성전자는 행사 종료를 앞두고 더 많은 소비자가 혜택을 누릴 수 있도록 남은 기간 동안 온·오프라인 채널을 통해 다양한 구매 지원 프로그램을 지속 운영할 계획이다.