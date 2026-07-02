2일 천안사업장서 ‘DC팩토리’ 준공식 개최 자사 직류 전용 핵심 기기 대거 적용 ESS용 전력변환장치 등 양산

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭이 세계 최초의 100% 직류(DC) 배전 공장을 본격 가동한다.

LS일렉트릭은 2일 충남 천안사업장에서 DC팩토리 준공식을 가졌다고 밝혔다. 이날 준공식에는 채대석 LS일렉트릭 대표이사, 이호현 기후에너지환경부 2차관, 김동철 한국전력공사 사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번에 준공된 LS일렉트릭 DC팩토리는 반도체 변압기(SST), 반도체 차단기(SSCB), 에너지저장장치(ESS) 등 LS일렉트릭의 직류 전용 핵심 기기가 대거 적용된 세계 최초 직류 배전 제조 시설이다. 직류 배전은 교류(AC) 전력을 직류로 변환하는 과정에서 발생하는 전력 손실을 줄여 에너지 효율을 극대화했다. LS일렉트릭 DC팩토리는 공장 전체의 에너지 효율을 10% 이상 끌어올리며 실질적인 전력 절감 효과를 입증했다.

LS일렉트릭 DC팩토리는 직류 시대 핵심 설비인 ESS용 전력변환장치(PCS)를 100% 직류 전력 기반으로 양산하며 완벽한 직류 제조 생태계를 구현했다. 주력으로 생산할 ESS용 PCS 제품은 G2다. LG에너지솔루션과 공동 개발한 G2는 기존 공랭식을 탈피하고 수냉식 냉각 기술을 전격 도입해 발열 제어와 내구성을 극대화했다.

직류 배전 기술은 전 세계적인 데이터센터 전력 폭증 트렌드와 맞물려 전력 산업의 핵심 화두로 떠오르고 있다. LS일렉트릭 DC팩토리는 운영 과정에서 확보한 실증 데이터를 바탕으로 초고전력·고효율 전력 인프라 시장에 최적의 설루션을 제공할 계획이다.

채대석 대표이사는 “천안 DC팩토리는 100년 넘게 이어져 온 교류 중심의 전력 패러다임이 직류로 전환되는 역사적 이정표이자 제조 혁신의 결정체”라며 “차별화된 직류 기반 핵심 기기 역량과 진일보한 제조 실증 경험을 바탕으로 초고전력을 요구하는 인공지능(AI) 시대 전 세계 전력 시장을 선도하는 1등 기업으로 도약할 것”이라고 강조했다.

한편, 이날 LS일렉트릭 천안사업장에서는 DC팩토리 준공식과 함께 K-DC 얼라이언스 정기총회가 함께 열렸다. 본 총회에서 LS일렉트릭과 한국전력공사, 한국에너지공대, LS전선, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LG전자는 ‘글로벌 직류기술 특화 연구단지 조성 및 공동 기술연구 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결하고 직류 기술 경쟁력 강화와 산업 생태계 조성을 위해 협력하기로 했다.