3분기 경기전망 87.6…4분기 연속 상승 수출 96.0·내수 90.1 동반 개선 자동차는 내수·업황 모두 하락, 업종별 온도차

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중견기업 경기전망지수가 4분기 연속 상승했다. AI 서버와 고성능 반도체, K-소비재를 중심으로 수출 기대가 살아나면서 제조업 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 다만 지수는 여전히 기준선인 100을 밑돈다.

한국중견기업연합회는 2일 발표한 ‘2026년 3분기 중견기업 경기전망조사’에서 중견기업 경기전망지수가 전분기 82.8보다 4.8p 오른 87.6을 기록했다고 밝혔다. 이는 최근 5년 내 최대 상승폭이다. 조사는 지난 5월 21일부터 6월 8일까지 중견기업 800개사를 대상으로 진행됐다.

경기전망지수는 100을 넘으면 긍정 전망이, 100을 밑돌면 부정 전망이 우세하다는 뜻이다. 이번 조사에서 지수는 2025년 3분기 78.0으로 저점을 찍은 뒤 2025년 4분기 81.4, 2026년 1분기 82.1, 2026년 2분기 82.8, 2026년 3분기 87.6으로 4분기 연속 상승했다.

업종별로는 제조업 개선세가 두드러졌다. 제조업 경기전망지수는 전분기 77.0에서 84.4로 7.4p 올랐다. 비제조업도 88.1에서 90.6으로 2.5p 상승했다.

제조업에서는 식음료품 지수가 60.1에서 78.7로 18.6p 올라 상승폭이 가장 컸다. 1차금속·금속가공은 74.4에서 84.5로, 화학물질·석유제품은 83.8에서 88.5로 개선됐다. 전자부품·통신장비는 88.2에서 91.2로 올랐다. 반면 자동차·트레일러는 80.0에서 75.6으로 하락했다.

비제조업에서는 건설업이 80.4에서 91.3으로 올랐고, 운수업은 76.3에서 90.2로 상승했다. 도소매도 88.4에서 94.9로 개선됐다. 다만 기타 비제조업은 97.6에서 86.1로 하락했다.

수출 전망은 기준선(100)에 가까워졌다. 중견기업 수출전망지수는 전분기 89.9에서 96.0으로 6.1p 올랐다. 제조업 수출전망지수는 89.4에서 96.8로, 비제조업은 90.8에서 94.0으로 상승했다.

제조업 수출 부문에서는 전자부품·통신장비가 87.7에서 107.7로 20.0p 올랐다. 화학물질·석유제품은 85.6에서 99.0으로 13.4p 상승했다. 비제조업에서는 출판·통신·정보서비스 수출전망지수가 95.7에서 106.1로 올라 긍정 전망으로 전환됐다.

내수 전망도 개선됐다. 중견기업 내수전망지수는 전분기 86.9에서 90.1로 3.2p 올랐다. 제조업은 85.9에서 90.7로, 비제조업은 87.9에서 89.5로 상승했다.

제조업 내수 부문에서는 전자부품·통신장비가 103.7로 유일하게 기준선 100을 넘어섰다. 1차금속·금속가공은 85.3에서 97.1로 11.8p 올랐다. 자동차·트레일러는 89.1에서 83.8로 떨어져 제조업 주요 업종 중 유일하게 하락했다.

주요 경영지표도 동반 상승했다. 생산전망지수는 전분기보다 3.7p 오른 92.5로 집계됐다. 영업이익전망지수는 84.0에서 89.8로 5.8p 상승했다. 자금전망지수는 91.0에서 96.2로 5.2p 올랐다.

매출 규모별로는 5000억원 이상 중견기업의 경기전망지수가 81.8에서 89.2로 상승했다. 3000억원 미만 기업도 82.9에서 87.3으로 올랐다. 반면 3000억원 이상 5000억원 미만 기업은 84.6에서 84.3으로 소폭 하락했다.

김현철 중견련 상근부회장은 “중견기업 경기전망지수가 큰 폭으로 개선됐지만, 일부 업종에서 설비투자규모 하락을 전망할 만큼 경기 회복에 대한 기대감의 편차가 확인된다”며 “AI 수요 확대에 따른 반도체 호황 너머 장기적인 산업 발전의 안정적인 토대를 구축하기 위한 법·제도·정책 환경 개선 논의를 늦춰서는 안 된다”고 말했다.