DS사업본부→AD&RH사업본부 변경 로봇·수소 조직 결집해 미래 사업 추진력↑ 철도 사업단, RS고객경험사업부로 격상

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대로템은 지난 1일 기존 사업 부문별로 분산된 차세대 사업 조직을 통합해 업무 추진 효율성을 높이고 다양한 사업 발주 수요에 선제 대응하기 위해 조직 개편을 단행했다고 2일 밝혔다.

우선 방산 사업 부문인 기존 디펜스솔루션(DS)사업본부의 명칭은 AD(Aerospace·Defense)&RH(Robot·Hydrogen)사업본부로 변경된다. 사업본부 산하는 1사업부 4실에서 2사업부 6실 체제로 재편된다.

기존 해외 방산 사업 업무를 담당했던 디펜스솔루션글로벌사업부는 항공우주 사업 역할을 더한 AD글로벌사업부로 변경된다. 방산과 철도, 에코플랜트 등 각 3개 사업·연구 부문에서 로봇과 수소 영역을 담당하던 조직들은 하나로 결집돼 RH사업부로 격상된다. RH사업부는 로봇AX사업실과 수소에너지사업실로 구성된다. 기존 본부 직속 DS기획실과 DS국내사업실은 AD&RH기획실, AD고객경험사업실로 각각 변경된다.

아울러 철도 사업 부문인 레일솔루션사업본부는 RS(Rail&System)사업본부로 명칭을 바꾼다. 본부 산하 기존 8실 체제는 1사업부 8실 체제로 개편된다. 국내 공공 발주와 민자 사업을 총괄했던 실급 조직 국내사업단은 RS고객경험사업부로 격상된다. 기존 국내사업단 산하에 있던 국내사업실과 민자사업실은 RS국내사업실과 RS민자사업실로 각각 변경되고, 민자사업실 내 O&M(운영·유지보수) 조직은 RS O&M사업실로 격상된다.

방산 사업 부문은 다가오는 글로벌 민간 항공우주 시대에 발맞춰 관련 사업 확대에 비중을 뒀다는 게 회사 측의 설명이다. 또한, 단일 컨트롤타워에서 피지컬 AI(인공지능)와 수소에너지 사업 역량을 총괄하도록 사업부를 개편하면서 운영 효율성은 물론 일관된 사업 추진력과 완결성을 함께 제고할 예정이다.

철도 부문 역시 교통 인프라와 직결되는 분야인 만큼 시민 복지와 공공성 제고에 더욱 이바지하자는 취지의 조직 개편이 이뤄졌다. 최근 첫 해외 수출 성과를 낸 국산 고속철도차량의 국내 기여율을 더 끌어올리고, 증가하는 국내 민자 사업 수요에 적극 대응하는 등 양질의 차량을 적기 납품해 고객 만족을 이끌어내자는 것이다.

현대로템 관계자는 “국가기간산업을 영위하는 기업인 만큼 모든 사업에 무거운 책임감을 갖고 임하고 있다”며 “이번 조직 개편을 통한 미래 사업 역량 강화가 고객 감동으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 최근 이용배 대표이사 사장을 포함한 현대로템 임원진 37명은 회사의 미래 성장에 대한 자신감을 바탕으로 책임경영을 실천하고 주주가치를 높이기 위해 회사 주식 8683주를 매입했다.