7월 1일 오후 3시 금천구청 대강당, 민선9기 금천구청장 취임식 성료 말이 아닌 성과, 약속이 아닌 실천... 민생 중심 책임행정 시작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 최기찬)는 7월 1일 오후 3시 금천구청 대강당에서 민선9기 금천구청장 취임식을 개최했다고 밝혔다.

이번 취임식은 국회의원을 비롯한 주요 내빈과 지역 인사, 구민, 직원 등 500여 명이 참석한 가운데, 금천의 새로운 출발을 알리는 자리로 마련됐다.

행사는 사전공연을 시작으로 ▷내빈소개 ▷대통령 취임 축하 메시지 대독 ▷내빈 축사 ▷구청장 약력 소개 ▷취임선서 ▷취임사 ▷축하공연 순으로 진행됐다.

최기찬 금천구청장은 취임선서를 통해 구민을 위한 책임과 봉사의 자세를 다짐하고, 취임사에서는 민선9기 구정 운영 방향과 비전을 제시했다. 특히, ‘구민과 함께 활기찬 금천’를 구정 목표로 제시하고, 구민과의 소통을 바탕으로 실용적인 행정을 펼쳐 나가겠다는 의지를 밝혔다.

민선9기 금천구는 ‘경제를 살림, 공간을 살림, 복지를 살림, 교육·문화를 살림, 삶을 살림, 미래를 살림’을 6대 핵심 프로젝트로 삼고, 분야별 공약을 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 바탕으로 지역경제에 활력을 불어넣고 도시 경쟁력을 높이는 한편, 구민의 삶과 가장 가까운 민생 현안 해결에 행정 역량을 집중한다.

아울러 ▷30분 통근도시 프로젝트 ▷아동·청소년 돌봄체계 구축 ▷교육 기회 확대와 교육환경 혁신 ▷생활밀착형 주민 불편 해소 ▷재개발·재건축을 통한 도시 경쟁력 강화 등 5대 공약을 차질없이 추진해 구민이 일상에서 체감하는 변화를 만들어 나갈 계획이다.

또한, 혁신·스마트 행정을 적극 도입해 행정서비스의 품질을 높이고, 책임 있는 실행력으로 구민 만족도를 높여 나갈 방침이다.

최기찬 금천구청장은 “오랜 기다림 끝에 금천구청장으로서 서게 된 만큼 무거운 책임감을 갖고 금천의 발전과 구민의 행복을 위해 최선을 다하겠다”며 “약속으로 그치지 않고 성과로 증명하는 구청장, 구민이 체감하는 변화를 만드는 일 잘하는 구청장이 되겠다”고 말했다.

최기찬 금천구청장은 제10대·11대 서울시의회에서 8년간 의정활동을 펼치며 지역 현안 해결과 주민 복리 증진에 중점을 둔 실용 행보를 이어왔다. 특히 현장 중심의 소통을 기반으로 한 정책 접근 방식을 강조해 왔으며, 생활 밀착형 사업 발굴과 실행력 있는 구정 운영에서 강점을 보여왔다는 평가를 받고 있다.