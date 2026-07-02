배스킨라빈스·아쿠아플라넷 등 여름 혜택↑ 10년 이상 고객 대상 레고랜드 워터풀 파티도

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 여름 시즌을 맞아 7월 고객 혜택을 강화한다. 월 멤버십 프로그램의 구성을 확대하고, 장기 고객을 위한 ‘레고랜드 워터풀 파티’도 개최한다.

2일 LG유플러스는 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’의 7월 혜택을 확대하고, 10년 이상 장기 고객을 대상으로 레고랜드 워터풀 파티를 연다고 밝혔다.

LG유플러스에 따르면 이달 유플투쁠은 ‘휴가부터 시원한 일상까지, 여름을 제대로 즐기는 혜택’을 주제로 외식·식음료, 쇼핑, 물놀이 등 여름철 이용 빈도가 높은 영역을 중심으로 혜택을 구성했다.

우선 LG유플러스는 일상 및 외식·식음료 혜택으로 ▷7일 공차(1만원 이상 구매 시 50% 할인) ▷14일 투썸플레이스(조각케이크 구매 시 아메리카노 1잔 무료) ▷15일 배달의민족·KFC(8500원 할인) ▷15일 반올림피자(전 메뉴 라지사이즈 7000원 할인) ▷21일 매드포갈릭(2만5000원 할인) ▷21일 배스킨라빈스(패밀리 9000원 할인) 등을 제공한다.

여름철 수요를 반영한 생활밀착형 혜택도 마련했다. 구체적으로 ▷13일 모던하우스(30% 할인 쿠폰 및 20% 장바구니 쿠폰) ▷14일 롯데렌터카 G car(대여 60% 할인) ▷14일 컬리(최대 1만2000원 할인 쿠폰 3종) ▷17일 이마트24(5000원 할인) ▷17일 CGV(팝콘M·음료M 세트 무료 제공) 등이다.

아울러 LG유플러스는 7월 셋째 주를 ‘매일 물놀이 혜택 주간’으로 지정하고 ▷14일 아쿠아플라넷(입장권 최대 40% 할인) ▷15일 오션월드(워터파크 50% 할인) ▷16일 아쿠아필드(전 권종 40% 할인) ▷17일 웅진플레이도시(워터파크·온천스파 종일권 41% 할인) 등 주요 워터파크와 아쿠아리움 혜택을 배치했다.

이와 함께 신규 제휴사를 추가해 혜택 범위를 넓혔다. ▷16일 설성목장(1만원 할인 및 바베큐 폭립 450g 무료) ▷13~17일 프린트베이커리(15% 할인 및 수공당 혜택)가 새롭게 참여한다.

또 LG유플러스는 내달 8일과 9일, 멤버십 VVIP 등급 이상이면서 가입 기간 10년 이상인 장기고객을 대상으로 ‘LG유플러스X레고랜드 워터풀 파티’를 개최한다.

참여를 원하는 고객은 오는 23일까지 LG유플러스 통합 앱 ‘U+one’에서 응모할 수 있다. 추첨을 통해 선정된 고객 1500명은 레고랜드 입장권 2매와 워터풀 파티 선입장 혜택을 제공 받는다. 행사에서는 노라조, 다이나믹듀오, 코요태 등 공연과 함께 가족 단위 고객이 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 “이번 유플투쁠은 여름철 고객 이용 패턴을 반영해 일상에서 체감도를 높이는 데 초점을 맞췄다”며 “장기고객과 멤버십 고객에 대한 보답 차원에서 만족도를 높이고, 심플리 유플러스(Simply. U+) 전략을 기반으로 복잡함은 줄이며 고객을 이해하는 경험을 확대하겠다”고 밝혔다.