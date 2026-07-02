‘매트’·‘스톤’ 등 디자인 차별화 자원순환형 철강소재 시장 공략 본격화

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹 도금·컬러강판 전문회사 동국씨엠이 친환경 컬러강판 브랜드 ‘리-본 그린 컬러강판(Recycling Born Green Pre-coated Metal)’ 제조 기술 수준을 대폭 개선하며 자원 순환형 철강소재 시장 공략에 나선다.

동국씨엠은 리-본 그린 컬러강판에 적용되는 폐플라스틱 원료 함량을 기존 10% 수준에서 25%까지 확대하고, 신규 디자인 ‘매트’와 ‘스톤’ 타입 구현에 성공했다고 2일 밝혔다.

리-본 그린 컬러강판은 동국씨엠이 지난 2023년 11월 세계 최초로 개발한 ‘폐플라스틱 재활용 소재를 활용한 컬러강판’이다. 1톤당 500㎖ 페트병 100개 재활용 효과를 거둘 수 있는 제품이다. 동국씨엠은 약 3년여의 연구개발 과정을 거쳐 재활용 소재 함량을 2.5배까지 극대화했다.

동국씨엠은 단순 원료 사용량 증대에 그치지 않고 ‘매트’와 ‘스톤’ 디자인을 구현해 시장성도 강화했다. 신규 디자인 ‘매트’와 ‘스톤’은 자연석 질감을 강판에 그대로 구현해 건축 내외장재 시장에서 차별화 디자인 설루션을 제공한다.

높은 폐플라스틱 재활용 원료 함량 비율에도 기존 컬러강판 제품과 동일한 수준의 가공성과 내구성 및 외관 품질을 확보할 수 있는 회사는 전 세계에서 동국씨엠이 유일하다.

동국씨엠은 향후 리-본 그린 컬러강판 활용 영역을 건축자재나 가전제품을 넘어 다양한 산업재 등으로 확대할 목표다. 순환 경제 기반의 친환경 제품 포트폴리오도 지속 강화할 계획이다.

최우찬 동국씨엠 기술연구소장은 “폐플라스틱 재활용이라는 친환경 가치와 컬러강판 본연의 품질 및 디자인 경쟁력을 동시에 확보한 제품이다”며 “지속적인 친환경 소재 기술 개발로 탄소중립과 순환경제 실현에 기여하고 글로벌 친환경 컬러강판 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.

한편, 동국씨엠은 지난 1월 업계 최초로 인공지능(AI) 기반 강판 표면 결함 검출 기술 ‘DK 표면결함검출(SDD)’ 개발에 성공하는 등 적극적인 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 높이고 있다.