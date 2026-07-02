[헤럴드경제=박연수 기자] 이마트는 LG생활건강의 브랜드 ‘쏘피’와 협업해 2일부터 ‘쏘피 리얼순면 중형 40P’, ‘쏘피 리얼순면 대형 36P’ 2종을 팩당 3950원에 판매한다.

중형은 40입으로 1매당 약 99원, 대형은 36입으로 1매당 약 109원이다. 이마트에서 판매 중인 기존 순면 생리대 대비 가격은 약 4분의 1 수준이다. 이마트는 통합매입으로 원가 경쟁력을 확보했다.

가격은 낮췄지만 품질은 그대로다. 중저가형 생리대 상당수가 부직포 소재를 사용하는 것과 달리 ‘쏘피 리얼순면’은 순면 커버다. 길이는 일반 날개형 생리대보다 2㎝ 긴 26㎝다. 독일 피부과학연구소인 더마테스트(Dermatest) 인증도 획득했다.

할인 행사도 준비했다. 오는 5일까지 ‘쏘피 안심숙면팬티 무표백 중형·대형 8입’과 오버나이트 생리대 20종을 행사카드로 결제하면 균일가 7000원에 판매한다. 또 15일까지 ‘좋은느낌 유기농 100% 순면 에어리 중형 36입’, ‘쏘피 무표백 유기농순면 중형 36입’, ‘좋은느낌 오리지널 맥시슬림 중형’ 등 일반 날개형 생리대 50여 종을 2개 이상 구매하면 50% 할인을 받을 수 있다.