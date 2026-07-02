강원보건환경연, 성수기전 수질검사

[헤럴드경제=함영훈 기자] 여름휴가철을 앞두고 강원도 물놀이 지역의 수질 검사를 한 결과 대표적인 20곳의 수질이 모두 ‘적합’ 판정을 받았다.

강원특별자치도보건환경연구원은 지난 5월12일부터 6월2일까지 피서객 인기지역인 동해 무릉계곡, 평창 흥정계곡 등 물놀이지역들에 대한 성수기 전 수질검사를 실시한 결과, 이같이 나타났다고 2일 밝혔다.

20개소 모두 0~98 개체수/100 mL(평균 15 개체수/100 mL)로 나타나 권고기준에 적합한 것으로 분석됐다. 물놀이용수 권고항목인 대장균의 수질기준은 500 개체수/100mL 미만인데 이 기준의 1/500~1/50에 보다 크게 낮아 매우 양호한 것으로 평가됐다.

총인, 총유기탄소 등 7개 항목의 하천 생활환경기준 평가결과 매우좋음(Ia)~약간좋음(II) 수준이며, 병원성대장균(5종) 검사결과 모두‘음성’으로 물놀이를 즐기기에 수인성 감염병으로부터 안전한 수질임을 확인하였다고 연구원은 덧붙였다.

신인철 강원특별자치도보건환경연구원장은 “물놀이 성수기(7~8월)에도 지속적인 수질 모니터링과 신속한 대응체계를 유지하여, 이용객들이 안심하고 찾을 수 있는 물놀이 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.