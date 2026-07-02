한병도 “3대 메가 프로젝트 추진에 감사…입법으로 성공 뒷받침”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령은 한병도 더불어민주당 원내대표를 비롯한 신임 원내대표단에 국정 과제 입법에 속도를 내 달라고 주문했다.

이주희 민주당 원내대변인은 지난 1일 이 대통령이 청와대에서 진행한 민주당 원내대표단과의 만찬에서 이같이 밝혔다고 전했다.

이 원내대변인은 “대통령께서는 사선을 함께 넘어온 동료들을 오랜만에 만났다며 반가워하면서 신임 원내대표단의 출범을 크게 축하하셨다”며 “하반기에는 국정 과제 관련 입법안 처리에 더욱 속도를 내 줄 것을 당부했다”고 했다.

한 원내대표는 이 대통령에게 “최근 해외 순방 성과와 대한민국의 대도약을 일궈 낼 3대 메가 프로젝트 추진에 감사를 표하고 필요한 입법으로 강력한 성공을 뒷받침하겠다”고 화답했다.

이 원내대변인은 “참석한 원내대표단도 지난 1년간 대통령과 정부의 쉼 없는 노력과 탁월한 성과에 경의를 표했다”며 “집권 2년 차에는 정부와 여당이 더 단단히 단합해 집권 1년 차의 성과를 대한민국 구석구석 확장하고 민생 경제 발전의 전기를 마련하기로 의지를 모았다”고 밝혔다.