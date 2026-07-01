한미 공감대 강화 속 FOC 검증 AI·드론 기반 ‘스마트 강군’ 추진

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부가 전시작전통제권(전작권) 전환 가속화와 연합구성군사령부 상설화 추진을 핵심으로 한 하반기 국방개혁에 속도를 낸다. 인공지능(AI)·드론 기반 전력 전환과 병력 구조 개편도 병행 추진할 계획이다.

국방부는 1일 용산 국방부 대회의실에서 안규백 장관 주관으로 ‘2026년 2분기 전작권 회복 추진평가회의’와 ‘전군 주요 지휘관회의’를 잇달아 열고 상반기 정책 성과와 하반기 추진 방향을 점검했다.

안 장관은 전작권 회복 추진평가회의에서 전작권 회복과 관련해 한미 간 공감대가 한층 강화됐다고 평가했다.

그는 “실무진부터 고위급까지 한미 간 긴밀한 소통이 계속 됐다”며 “양국이 조속한 전작권 회복에 공감대를 공고히 하는 등 값진 성과를 거뒀다”고 말했다.

특히 올해는 미래연합사 완전운용능력(FOC) 검증을 완료하고 전환 시기를 결정해야 하는 핵심 시기로, 전군의 역량 결집을 주문했다.

연합구성군사령부 상설화도 주요 의제로 다뤄졌다.

안 장관은 연합특수작전구성군사령부(연특사)의 상설화 진행사항을 보고받고, 완전임무수행능력 평가가 성공적으로 시행된 점을 높이 평가했다. 그는 “전작권 회복 이후 6개 연합구성군 사령부가 그물망처럼 촘촘하게 연합방위태세를 구축할 수 있도록 연합구성군사령부 상설화를 추진하겠다”고 말했다.

이번 회의에선 전작권 회복 이후 한국군 주도 연합방위체제의 완전성을 제고하기 위한 과제들도 심도있게 논의됐다. 안 장관은 전작권 회복 이후 연합방위체제의 ‘완전성 제고 과제’를 면밀히 추적 관리해 한미동맹과 연합방위태세를 더욱 강화해 나갈 것을 강조했다.

안 장관은 전군 지휘관회의에서 AI·드론·로봇 등 첨단 전력 중심의 ‘스마트 강군’ 육성과 병력 구조 개편 추진방침을 밝혔다. 국방부·과학기술정보통신부·민간 협업을 통한 국방 특화 AI 모델 개발과 국방 데이터 개방 확대, 국산 부품 기반 드론 도입 등이 전반기 성과로 제시됐다. 하반기에는 AI 모델 시범 적용과 상용드론 실증 전담부대 확대 등을 추진할 계획이다.

병력 구조는 병력 규모를 줄이고 전투부사관 등 간부를 확대하는 방향으로 전환된다. 유·무인 복합 전력을 기반으로 한 부대 구조 개편을 통해 병력 감소에도 전투력은 유지·강화한다는 구상이다. 관련 내용을 담은 ‘2차 국방개혁 기본계획’은 하반기 중 국방개혁위원회 심의를 거칠 예정이다.

안 장관은 “개혁은 혁명보다 어렵지만, 오늘 흘리는 땀 한 방울이 장병의 생명과 국민의 안전을 지키는 밑거름이 될 것”이라며 “한 마음 한 뜻으로 국민주권정부의 국방개혁을 완수해야 한다”고 강조했다.

이어 “전작권 회복으로 더 강한 대한민국과 진화하는 한미동맹을 구현하고 미래 전장을 주도할 국가 인재를 양성하는 한편, 정치적 중립성과 전문성을 갖춘 군 정보체계를 확립해 국민이 신뢰하고 적이 두려워하는 자랑스러운 대한민국 국군을 함께 만들어 나가자”고 당부했다.