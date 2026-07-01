李대통령 취임 후 첫 文 전 대통령과 공식회동 李대통령, 오찬 앞서 한성숙 총리 임명장 수여 韓총리 “‘대체불가 대한민국’ 빠른 정부 최선”

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 1일 문재인 전 대통령을 청와대로 초청해 오찬 회동을 가졌다.

이 대통령 취임 이후 문 전 대통령과 첫 공식회동이다. 이 대통령 취임 직후부터 추진됐지만 국정현안과 해외순방 등으로 미뤄지다 이번에 양측 일정이 맞아 성사됐다. 별도 의제는 정하지 않았지만 민생과 경제, 외교안보를 비롯한 국정현안 전반과 국민통합, 국제정세 등과 관련해 폭넓은 의견을 나눈 것으로 전해졌다.

특히 이날 회동은 8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 친명계와 친문계 간 내부 갈등이 빚어진 상황에서 이뤄져 관심을 모았다.

이 대통령은 청와대 상춘재에서 문 전 대통령과 포옹하며 인사를 나눈 뒤 상석인 오른쪽 자리를 양보하며 “요새 순방을 다녀 보니까 꼭 오른쪽으로 모시라고 그러던데 우리 대통령께서 후배한테 먼저 한말씀해주시죠”라고 말했다.

그러자 문 전 대통령은 “초대해주셔서 감사드린다”며 “퇴임 후 처음으로 청와대를 방문하게 돼 아주 감회가 깊다”고 말했다.

이어 “이재명 정부에 주어진 또 하나의 시대적 과제는 역시 국민통합”이라며 “그런데 국민통합으로 나아가려면 역시 당내의 단합이 출발점이라고 생각한다”고 밝혔다.

또 “민주당이 먼저 단합하고 그 위에서 민주개혁 진영, 그리고 빛의 혁명을 함께했던 세력들과의 더 큰 단합을 이루어내야 국민들의 마음을 하나로 모을 수 있다”면서 “민주당의 단합, 민주개혁 진영과의 더 큰 단합, 그리고 국민통합까지 나아가는 일을 해낼 수 있는 사람이 지금 대한민국에서는 우리 이 대통령뿐”이라고 강조했다.

이에 이 대통령은 “우리는 개인사업을 하거나 사적인 이유로 일을 하는 게 아니니까 근본적으로는 우리가 집권해 모두를 대표해 모두를 위한 정치, 행정을 해야 한다”며 “그러려면 내부의 단합도 매우 중요하다. 속이 단단해야 된다”고 호응했다.

이어 “그리고 끊임없이 외연을 확장해 구조적 다수를 만들기 위해 노력해야 된다”며 “거기서 끊임없이 성과를 내야 뒷받침되는 거지 말로만 안 되지 않느냐. 이 두 가지를 잘 조화롭게 해야된다고 생각한다”고 말했다.

또 “우리 민주정부가 이제는 국가 전체를 책임져야 할 주요 세력이 됐는데 누구도 걱정하지 않도록 우리 모두 함께 뜻을 같이하는 사람들과 힘을 모으겠다”면서 “그 기반 위에서 우리가 구조적 다수를 향해 확장할 수 있도록 노력하겠다”고 거듭 강조했다.

이날 청와대에서 준비한 오찬 메뉴도 전·현직 대통령이 강조해 온 화합과 통합의 의미를 담아 구성했다.

특히 해산물과 생선을 좋아하는 문 전 대통령을 위해 여름 보양식을 기본으로 준비했다는 게 청와대의 설명이다.

이와 함께 이 대통령은 문 전 대통령과의 오찬회동에 앞서 한성숙 신임 국무총리에게 임명장을 수여했다.

한 총리는 이날 정부서울청사 첫 출근길에 취재진과 만난 자리에서 “우리나라는 이제 대격변의 시대를 추격하던 상황에서 대격변을 주도하는 나라로 위상이 변하고 있다”며 “정부도 여기에 맞춰서 더 발 빠르게 움직이고 필요한 정책들이 제때 실행될 수 있도록 저도 맡은 바 업무에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “대체불가 대한민국으로 가는 상황에서 정부의 속도가 굉장히 중요하다”면서 “더 빠르게 움직이는 정부가 되는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.