드론·디지털 트윈 기술로 정밀성 높여 CCTV 통합관제센터로 실시간모니터링

IPARK현대산업개발이 드론과 폐쇄회로 (CC)TV를 통해 스마트 건설혁신에 속도를 내고 있다.

인공지능(AI)·디지털 전환(DX) 기술을 활용한 품질·안전 관리 체계를 고도화하고 경영진은 현장 안전 점검을 수시로 진행하는 안전 중심 경영을 이어가고 있다.

IPARK현대산업개발은 드론과 디지털 트윈(Digital Twin) 기술이 시공 단계부터 준공까지 모든 공정의 안전관리에 활용된다.

현재 디지털 트윈 기술은 서울원 아이파크, 시티오씨엘 7단지 등 주요 현장에 실제 적용 중이다. 익산 부송 아이파크 현장에서는 드론이 근로자의 안전모 착용 여부와 안전고리 사용 상태를 감지하는 등 안전관리 자동화가 이뤄지고 있다. 이외에도 IPARK현대산업개발의 현장에는 품질 강화를 위해 현장에 출입하는 모든 자재 운송 차량을 실시간으로 관리하는 스마트 자재 입출고 관리 시스템이 작동 중이다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “AI와 DX를 활용한 현장 관리 체계를 기반으로 공정의 효율성과 안전성을 끌어 올렸다”라며 “골조 검측 기술과 같이 공정 효율성을 높일 수 있는 해결책을 개발하기 위해 전문 기업들과 기술 개발을 이어 나갈 것”이라고 말했다.

또 IPARK현대산업개발은 CCTV 통합관제센터를 운영하며 지상·지하 전 구역의 실시간 모니터링 체계를 갖고 있다. 현재 천안 아이파크 시티를 비롯해 춘천·군산·서울·광주 등 주요 현장에 이를 단계적으로 설치 중이다.

IPARK현대산업개발은 전 현장에 AI 다국어 번역 시스템을 활용, QR코드를 통해 TBM과 안전 교육 등의 정보를 외국인 근로자가 모국어로 접할 수 있도록 하고 있다. 안전·보건관리자의 전문성을 높이기 위한 상시 학습 체계를 구축, 온라인 학습 시스템을 통해 모든 관리자가 언제든 스스로 학습할 수 있도록 했다. 김희량 기자