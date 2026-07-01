[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 홍석천이 광주일고를 향한 조롱성 응원으로 논란을 빚은 배재고 야구부 학생들에게 직접 광주를 찾아 사과해야 한다고 제안했다.

1일 홍석천은 자신의 인스타그램에 영상을 올려 최근 배재고 야구부 학생들의 응원 논란에 대해 “뉴스를 보고 솔직히 많이 놀랐다. 학생들이 저러면 안 되는 것 아닌가 싶었다”고 밝혔다.

그러면서 “학교에서 사과문을 내고 사정을 설명하는 것보다 야구부 학생들이 직접 광주에 내려가 광주일고 학생들과 이야기하고 사과한 뒤, 광주의 따뜻한 어머니들이 해주시는 밥 한 끼 먹고 돌아오면 될 것 같다”고 제안했다.

이어 “그 나이에 할 수 있는 가장 좋은 사과 방법이라고 생각한다”며 “광주일고 학생들도 그 사과를 받아줄 거라고 믿는다. 역사는 정확하게 공부해야 한다”고 강조했다.

앞서 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 일부 배재고 학생 선수들은 광주일고 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 5·18 민주화운동을 희화화했다는 비판을 받았다. 이후 배재고는 공식 사과했고, 서울시교육청도 진상 확인에 착수했다.

이에 앞서 가수 JK김동욱은 자신의 인스타그램에 배재고 관련 기사를 공유하며 “제대로 긁혔구나. 애들 야구하면서 나온 해프닝을 이렇게 키운다고?”라며 “좌표 찍는 극좌들의 만행. 이제 그만 사라져야 할 쓰레기 정서”라고 적어 또 다른 논란을 불러왔다.

캐나다 국적의 가수인 JK김동욱은 ‘탱크데이’ 마케팅 논란을 빚은 스타벅스 사태 당시에도 “평소에 잘 가지도 않는데 귀찮게 왜 가고 싶게 만드냐”고 글을 적어 논란의 중심에 선 바 있다.