희석 과정 없는 RTU 제형으로 투약 안전성 강화 단 1회 주사로 경구제 대비 신속한 해열 효과 발현 포트폴리오 확장 완료…이달부터 의료기관 공급 개시

[헤럴드경제=최은지 기자] GC녹십자는 식품의약품안전처로부터 A형과 B형 독감 바이러스 감염증을 모두 치료하는 ‘페라미플루’의 수액백 제형인 ‘페라미플루프리믹스주’의 허가 변경 승인을 받아 본격적인 출시 준비에 나섰다고 1일 밝혔다.

‘페라미플루프리믹스주’는 국내 최초로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 뉴라미니다아제 억제제인 ‘페라미비르’ 원료를 사용한 주사형 독감 치료제다.

이번 신제품은 별도의 희석 과정 없이 바로 투여가 가능한 RTU(Ready-to-Use) 수액백 제형으로 개발됐다. 이를 통해 의료진의 조제 시간을 단축하고 투약 오류를 원천적으로 방지해 환자 안전성을 극대화한 것이 특징이다.

기존 페라미플루는 매년 독감 유행 시즌마다 높은 수요로 인해 의료 현장에서 선호도가 높았던 제품이다. 알약을 삼키거나 코로 흡입하는 방식의 기존 치료제와 달리, 단 1회 투여만으로 치료가 가능하다는 점에서 차별성을 갖췄다.

실제로 페라미플루는 약을 삼키기 어려운 소아나 고령층, 혹은 빠른 증상 완화가 필요한 중증 환자들에게 대안으로 자리 잡았다. 증상 악화 전 해열 속도가 빠르고, 경구제 복용 시 나타날 수 있는 구토 및 구역 등의 부작용이 적은 것도 장점으로 꼽힌다.

GC녹십자는 독감 유행 시기에 앞서 이달부터 페라미플루프리믹스주를 의료기관에 본격적으로 공급할 계획이다.

GC녹십자 관계자는 “이번 페라미플루프리믹스주 출시를 통해 바이알과 더불어 페라미비르 포트폴리오를 확정할 수 있었다”며 “앞으로도 의료 현장의 니즈를 충족시키고 더욱 안전한 투여 환경을 제공하여 환자들의 만족도를 높이겠다”고 말했다.