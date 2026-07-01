음바페, 메시와 6골로 득점 공동선두 5일 파라과이와 8강행 티켓 두고 대결

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 우승 후보로 꼽히는 프랑스가 스웨덴을 대파하고 16강에 안착했다.

프랑스는 1일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 대회 32강전에서 킬리안 음바페의 멀티 골에 힘입어 스웨덴을 3-0으로 제압했다.

월드컵 2회 우승(1998·2018년)을 차지하고 직전 2022 카타르 대회에선 준우승했던 프랑스는 정상 탈환을 향한 도전을 이어갔다.

이번 대회 4경기 모두 3득점 이상의 화력을 뽐낸 프랑스는 32강전에서 승부차기 끝에 독일을 격파하는 이변으로 이번 대회 16강에 오른 파라과이를 상대로 오는 5일 8강 진출에 도전한다.

‘캡틴’ 음바페를 최전방에 세우고 브래들리 바르콜라, 마이클 올리스, 우스만 뎀벨레가 뒤를 받친 프랑스는 쉴 새 없이 스웨덴 골문을 겨냥했다.

쉴 새 없이 골문을 두드리던 음바페는 전반 45분 왼쪽 측면에서 뎀벨레의 패스를 받아 페널티 지역 안에서 수비를 따돌리고 오른발 슛을 꽂아 프랑스에 리드를 안겼다.

몸이 풀린 프랑스는 후반전엔 시작 8분 만에 유기적인 패스 플레이에 이은 바르콜라의 추가 골이 터지면서 승리를 예감했다. 이어 후반 29분에는 음바페의 이른 쐐기 골이 터지며 프랑스가 완전히 승기를 잡았다.

올리스의 스루 패스를 멀티 골로 연결한 음바페는 대회 5·6호 골을 터뜨려 리오넬 메시(아르헨티나)와 대회 득점 공동 선두에 올랐다. 음바페는 월드컵 통산 18경기에서 18골을 넣는 기염을 토했다.

바르콜라의 골과 음바페의 이 골을 모두 어시스트한 올리스는 대회 도움 단독 1위(5개)에 올랐다. 여유가 생긴 프랑스는 후반 30분 이후 주축 선수들을 대거 교체해주며 16강전에 대비했다.

프랑스 대표팀의 디디에 데샹 감독은 모친상으로 조별리그 최종전에 자리를 비웠다가 돌아와 완승을 지휘했다.