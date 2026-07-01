올해 첫 서울 전역 폭염주의보 “폭염저감시설 즉시 가동 및 인명 보호” 취약계층 및 야외노동자 온열질환 예방 강화 쿨링포그‧쿨링로드 등 폭염저감시설 가동

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 오세훈 서울시장이 30일 오전 “폭염저감시설 즉시 가동과 인명 보호에 총력을 기울여 달라”고 관련 부서에 긴급 지시했다고 밝혔다. 29일 16시 기준 서울지역 누적 온열질환자는 68명, 사망자는 1명으로 집계됐다.

오 시장은 “특히 독거 어르신·쪽방주민·노숙인 등 폭염 취약계층과 건설근로자·이동노동자 등 야외노동자를 대상으로 온열질환 예방 안내를 강화해달라”며 “시민들에게도 충분한 수분 섭취 등 폭염 시 행동요령을 적극 안내하라”고 당부했다.

서울시는 29일 오전 11시부터 폭염주의보가 서울 전역에 발효됨에 따라 폭염 종합지원상황실을 가동하고, 25개 자치구 및 유관기관과 함께 시민 보호와 취약시설 안전관리를 강화했다. 폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다. 올여름 서울에 폭염주의보가 발효된 것은 지난 18일에 이어 두 번째이며, 서울 전역에 발효된 것은 올해 처음이다. 서울시는 서울 전역에 폭염주의보가 발효됨에 따라 1단계 근무명령을 실시하고 있다.

폭염 종합지원상황실은 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반 등으로 구성돼 기상 상황과 피해 발생 현황, 취약계층 및 취약시설 보호 현황 등을 상시 모니터링하고 대응 활동을 총괄하고 있다.

서울시는 도심 열섬현상을 완화하기 위해 폭염저감시설도 본격 가동 중이다. 물안개를 분사해 주변 온도를 낮추는 쿨링포그는 광장·공원·보행로 등 유동인구가 많은 곳을 중심으로 운영하고 있으며, 도로에 설치된 물분사 시설을 활용한 쿨링로드도 확대 운영하고 있다.

도심의 열기를 낮추기 위해 도로 물청소도 강화한다. 주요 간선도로와 일반도로에 물청소차 199대를 투입해 오전 10시부터 오후 4시까지 최고기온 시간대에 하루 최대 5~8회 물청소를 실시한다.

시민들이 더위를 피할 수 있도록 무더위쉼터와 그늘막 등 생활밀착형 폭염대응시설도 운영한다. 무더위쉼터는 운영시간을 연장하고, 보행자가 많은 횡단보도와 교통섬 등에는 그늘막을 설치했다.

취약계층 보호활동도 강화한다. 돌봄이 필요한 취약 어르신에게는 격일로 전화해 안부를 확인하고, 연락이 닿지 않을 경우 직접 방문해 건강 상태를 확인한다.

쪽방주민과 거리노숙인 등 폭염 취약계층에 대한 현장 보호활동도 강화한다. 거리노숙인 밀집 지역에는 관리 인력을 확대 배치하고, 상담과 순찰을 강화해 온열질환 등 응급상황 발생 시 신속 대응체계를 유지한다.

시는 전광판, 누리집, 안전안내문자 등을 활용해 폭염 피해 예방을 위한 시민 행동 요령을 적극 안내할 계획이다.