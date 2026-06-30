‘메가특구법’ 추진…서남권에 최소 1곳 이상 지정해 규제 해소

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 반도체 투자액만 800조원에 달하는 기업들의 서남권 투자를 뒷받침하기 위해 핵심 인프라인 전력과 용수 기반 지원 조성과 규제 완화에 나선다.

김정관 산업통상부 장관은 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 “서남권에 반도체 투자만 800조원인데, 이는 전남·광주 지역이 5년 동안 총생산해내는 금액(연간 GRDP 160조 원)”이라며 “이곳의 경제 지도가 새로 쓰이는 수준”이라고 강조했다.

산업부는 ‘반도체 혁신 지원단’을 신설하고 대통령 직속 ‘반도체 특별위원회’와 협의해 인프라 지원과 규제 완화를 차질 없이 추진할 방침이다.

김 장관은 “매력적인 투자 환경 조성을 위해 ‘메가특구법’ 제정을 추진하고 있다”며 “법 제정 이후 이곳에 최소 1개 이상 메가특구를 지정해 기업들의 다양한 애로를 해소해 나갈 것”이라고 밝혔다.

그는 반도체 공장 가동의 핵심인 전력과 용수 등 기반 시설은 중앙정부와 지방정부가 협력해 100% 책임지겠다고 강조했다.

아울러 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 역점을 두고 추진 중인 ‘지역별 차등 세제’를 도입해 지역에 근무하는 근로자와 투자 기업이 더 많은 세제 혜택을 누릴 수 있도록 할 계획이라고 소개했다.

김 장관은 제도적 뒷받침과 더불어 지자체의 밀착 대응도 주문했다. 그는 “기업이 지방에서 성공하려면 결국 인재가 관건”이라며 “우수 인력이 이곳에 안정적으로 정착할 수 있도록 내일 출범하는 전남광주 통합특별시가 모든 행정 역량을 진심으로 쏟아달라”고 요청했다.

이어 “기업의 약속이 현실이 되고 대한민국 산업의 새로운 심장이 힘차게 뛸 때까지 정부가 멈추지 않겠다”고 약속했다.