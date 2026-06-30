[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피 외국인 수급이 올 상반기 들어 IMF 외환위기 이후 가장 큰 폭으로 요동치고 있다. 외국인은 하루 7조8000억원에 육박하는 역대 최대 순매도를 쏟아내는 동시에, 하루 3조원대 순매수 기록도 세우며 매수와 매도 양쪽에서 기록권 수급을 반복했다.

30일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 29일 유가증권시장에서 7조7560억원을 순매도했다. 1998년 1월20일 이후 집계 기준 역대 최대 일일 순매도 규모다. 직전 최대치는 지난 2월27일 기록한 7조811억원이었다.

이날 외국인 매도는 반도체 대형주에 집중됐다. 외국인은 삼성전자를 3조8675억원, SK하이닉스를 3조2985억원 각각 순매도 하며 합산 7조1659억원 팔아치웠다. 이날 코스피 전체 외국인 순매도액의 92.4%를 차지하는 규모로, 사실상 외국인 매도 대부분이 반도체 투톱에서 나온 셈이다.

반도체 투톱의 외국인 보유율도 저점으로 밀렸다. 이날 삼성전자 외국인 보유율은 47.01%로 떨어져 글로벌 금융위기 직후인 2009년 11월13일(46.95%) 이후 약 16년7개월 만에 최저치를 기록했다. SK하이닉스 외국인 보유율도 50.44%로 낮아져 2023년 5월24일(50.21%) 이후 약 3년1개월 만에 가장 낮은 수준을 나타냈다.

올해 외국인의 매도 강도는 과거 금융위기나 코로나19 충격 당시보다도 컸다. 1998년 이후 외국인의 코스피 일일 순매도액 역대 1~20위는 모두 2026년에 발생했다. 월별로는 5~6월에 매도 압력이 집중됐다. 외국인은 5월 코스피에서 44조7147억원을 순매도한 데 이어 이달에도 전날까지 44조8047억원을 팔아치우며 월간 순매도 기록을 이미 갈아치웠다.

다만 코스피 낙폭은 외국인 매도 규모에 비해 제한적이었다. 29일 코스피는 전장보다 16.56포인트 내린 8394.65에 마감하며 0.2% 하락에 그쳤다. 코스피 낙폭은 제한됐지만 환율은 외국인 매도 충격을 반영했다. 이날 원/달러 환율은 전 거래일보다 13.2원 오른 1545.2원에 주간 거래를 마쳐 2009년 3월9일(1549.0원) 이후 최고 수준을 기록했다.

다만 증권가에서는 최근 외국인의 코스피 대량 매도를 상반기 말 리밸런싱 성격으로 보고 있다. 연초 이후 급등한 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 줄여 포트폴리오 비율을 맞추는 과정에서 차익실현 매물이 집중됐다는 분석이다. 외국인 입장에서는 주가가 크게 오른 반도체 비중을 낮추는 동시에, 상반기 성과를 확정하려는 매도가 겹쳤다는 설명이다.

외인의 역대급 매도세에도 30일 증시는 상승 출발했다. 전날 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수·나스닥 종합지수·다우존스30 산업평균지수 등 3대 지수가 나란히 상승 마감한 영향이다. 한지영 키움증권 연구원은 “6월 거래일이 막바지로 갈수록 분기 및 반기 말 리밸런싱 여파로 장 후반 반도체주들의 수급 변동성이 증시 상단을 제약할 수 있다”며 “이날 국내 증시는 미국 반도체주들의 장중 급반등 성공, 미국 10년물 금리 부담 완화 등에 힘입어 상승 출발했다”고 진단했다.

외국인 수급 악화와 별개로 반도체 업황 전망도 여전히 우호적이다. 김형태 신한투자증권 수석연구원과 송혜수 연구원은 삼성전자 보고서에서 “전반적인 설비투자(CapEx) 타임라인이 당겨지고 있으나 수요 초과 환경은 유지될 전망”이라며 “예상보다 강한 가격 상승 흐름을 반영해 2026~2027년 연간 이익 추정치를 각각 3%, 18% 상향했다”고 분석했다.

두 연구원은 SK하이닉스에 대해서도 “하반기 범용 D램 가격 상승폭이 기존 추정보다 높은 수준일 것으로 예상된다”며 “HBM3E와 HBM4 가격 인상 구간에서 최대 수혜가 예상된다”고 전망했다.