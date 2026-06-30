우수 자치구·우수 행정동·유공자 표창 수상 성금·성품 15억5666만 원 모금…목표액 대비 109.5% 달성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구는 지난 6월 24일 서울사회복지공동모금회 사랑의열매 회관에서 열린 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 성과공유회’에서 우수 자치구, 우수 행정동, 따뜻한 겨울나기 유공자 등 3개 부문을 수상했다.

‘희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’은 서울사회복지공동모금회와 서울시가 함께 추진하는 겨울철 대표 나눔사업이다.

이번 성과공유회는 서울사회복지공동모금회와 서울시, 25개 자치구 관계자가 참석한 가운데 사업 추진 성과를 공유하고 우수 기관과 유공자를 격려하기 위해 마련됐다.

동대문구는 이번 사업에서 성금·성품 15억5666만 원을 모금해 목표액 대비 109.5%를 달성했다. 이는 역대 최고 모금 실적으로, 모금된 성금과 성품은 저소득 가구, 독거노인, 장애인, 취약계층 아동 등 도움이 필요한 이웃에게 지원됐다.

특히 주민과 기업, 단체의 자발적인 참여가 이어지며 지역사회 나눔문화 확산에 기여한 점을 높이 평가받았다. 구는 우수 자치구로 선정됐으며, 장안2동은 우수 행정동 표창을, 김희대 주무관은 따뜻한 겨울나기 유공자 표창을 각각 받았다.

구는 앞으로도 신규 후원기관을 지속적으로 발굴하고 민간 협력을 넓혀 2027년 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업을 더욱 내실 있게 추진할 계획이다. 사이버한국외국어대학교도 새롭게 후원에 참여할 예정이다.

구 관계자는 “이번 수상은 어려운 이웃을 위해 따뜻한 마음을 모아주신 주민과 기업, 단체가 함께 만든 성과”라며 “앞으로도 민관 협력을 강화해 나눔문화가 지역사회에 더 깊이 뿌리내릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.