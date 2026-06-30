폐PC·모니터 친환경 처리 온실가스 저감 선도적 동참 하반기 전국 사업장 확대 유도 친환경 경영 실천 기반 강화

[헤럴드경제=김명상 기자] 코레일관광개발이 불용 전자기기 자원순환 활동을 실시하며 ESG 경영을 강화한다. 노후 전자기기를 친환경적으로 재활용해 온실가스를 감축하고 순환경제를 실현하는 데 의의를 두고 있다.

코레일관광개발은 ESG 경영 실천과 공공기관의 사회적 책임 이행을 위해 30일 서울 용산구 본사에서 불용 전자기기 자원순환 활동을 실시했다.

이번 활동은 수도권 지사와 사업소 임직원의 자발적인 참여로 사용이 종료된 노후·불용 전자기기를 전문 재활용 기관인 E-순환거버넌스를 통해 친환경적으로 수거·재활용하는 사업으로, 자원순환 문화 확산과 환경보전에 기여하기 위해 마련됐다.

특히 이번 활동은 사용이 종료된 PC, 모니터, 프린터 등 불용 전자기기를 체계적으로 재활용함으로써 폐전자제품의 적정 처리와 자원 재활용을 확대하고, 온실가스 배출 저감 및 순환경제 실현에 동참하는 데 의미가 있다.

코레일관광개발은 이번 활동을 시작으로 하반기에는 전국 사업장을 대상으로 불용 전자기기 자원순환 활동을 확대 추진할 계획이다. 활동 종료 후에는 자원순환확인서와 온실가스 감축 인증서를 발급받아 ESG 경영 성과를 체계적으로 관리하고 친환경 경영 실천 기반을 강화할 방침이다.

이우현 코레일관광개발 대표이사 직무대행은 “자원순환은 공공기관이 지속적으로 실천해야 할 ESG 경영의 핵심 과제”라면서 “앞으로도 친환경 경영을 꾸준히 실천하고 E-순환거버넌스와의 협력을 통해 환경보호와 사회적 가치 확산에 앞장서겠다”고 말했다.