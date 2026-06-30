- KLPGA 상징성 담은 은메달 1종, 카드형 글드…실버 24종 선봬

[헤럴드경제= 이권형기자] 2026 KLPGA 투어 개막을 기념하는 매달이 출시된다.

한국조폐공사는 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 협업해 2026 KLPGA 공식 기념메달을 출시한다고 30일 밝혔다.

이번 기념메달은 2026 KLPGA 투어 개막을 기념해 제작된 것으로, KLPGA가 선정한 공식 홍보모델 선수 12인을 활용한 카드형 골드·실버와 KLPGA를 상징하는 기념 은메달로 출시한다.

KLPGA는 지난 1978년 창립 이후 대한민국 여자 프로골프의 발전을 이끌며 수많은 정상급 선수를 배출해 왔으며, 2026년 기준 81개 대회, 총상금 393억 규모의 투어를 운영하는 국내 대표 프로 스포츠 단체로 자리매김하고 있다.

카드형 골드(순도 Au 99.9%, 0.5g, 6x8mm)와 카드형 실버(순도 Ag 999.9%, 5g, 16x27mm)는 협회에서 모델로 선정한 선수 12명 각각의 개성을 담은 포토카드 콘셉트 디자인으로 제작했다. 앞면에는 선수 이미지를 활용한 카드 디자인을 적용하고, 메달에는 KLPGA 공식 로고와 한국조폐공사의 보는 각도마다 다르게 보이는 잠상기술을 적용해 소장 가치를 높였다.

카드형 제품 뿐 아니라 은메달(순도 Ag 99.9%, 31.1g, 40mm)도 함께 출시한다. 은메달 앞면에는 KLPGA 트로피와 대회 전경을 디자인에 반영해 대한민국 여자 프로골프가 만들어 온 역사와 감동의 순간을 표현했다. 뒷면에는 KLPGA 공식 로고를 삽입해 상징성을 더했다.

한국조폐공사는 이번 제품을 통해 스포츠 팬덤 문화와 기념메달의 소장 가치를 결합한 새로운 형태의 컬렉션 시장을 확대해 나갈 계획이다. 특히 응원하는 선수를 선택해 수집할 수 있는 플레이어 중심 상품 구성을 통해 팬들에게 차별화된 수집 경험을 제공할 것으로 기대하고 있다.

성창훈 사장은 “이번 KLPGA 기념메달은 선수들의 활약과 팬들의 응원을 하나의 컬렉션으로 담아낸 상품”이라며, ”선수 포토카드의 수집 재미와 기념메달의 소장 가치를 결합해 스포츠 팬덤 문화의 새로운 수집 콘텐츠로 자리매김하기를 기대한다”고 말했다.