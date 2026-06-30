[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] ‘세계 등대의 날 기념 사진전’이 다음 달 1일부터 7일까지 한려해상국립공원 오동도 홍보관에서 개최된다.

여수지방해양수산청(청장 정태성)에 따르면 ‘세계 등대의 날’(7월1일)을 맞아 국민에게 등대의 미적, 문화적 가치를 체감할 기회를 제공하고자 이번 등대 사진전이 마련됐다.

전시 사진은 공모전을 통해 출품된 작품들로 구성되며, 오동도등대 홍보관에 전시된다.

이 기간 방문객을 대상으로 사진 감상평 작성과 등대 이름 맞히기 이벤트를 운영하고 참여자에게는 등대 그림을 직접 꾸며 볼 수 있는 체험형 텀블러와 부채 등 소정의 기념품이 제공될 예정이다.

여수해수청 관계자는 “등대가 단순한 관광·경관 시설을 넘어 선박의 위치 확인, 항로 안내, 위험구역 인지 등 안전한 항해를 돕는 중요한 항로표지 시설임을 국민에게 알릴 계획”이라고 말했다.

사진전은 오동도등대 홍보관을 방문하는 국민 누구나 관람할 수 있으며, 휴관일(월요일)은 제외된다.