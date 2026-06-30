2026 ESG 리포트 발간 정철동 대표 “ESG 축으로 새 성장 궤도 진입”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 2018년 대비 온실가스 배출량 67% 감축에 성공, 2030년 목표치를 초과 달성하는 등 ESG 경쟁력을 높여나가고 있다.

LG디스플레이는 30일 지난해 ESG 경영 활동의 성과와 향후 목표, 달성 전략 등을 담은 ‘2026 ESG 리포트’를 발간하며 이같이 밝혔다.

올해로 15번째 발간된 이번 보고서에는 ESG위원회를 통해 선정한 10대 핵심 영역의 성과가 담겼다. 환경 분야에서는 기후대응, 자원순환, 유해물질, 제품책임을, 사회 분야에서는 사업장 안전, 협력사 지원, 인권경영, 인적자본을, 지배구조 분야에서는 이해관계자 소통 및 정보공개와 정보보안을 주요 과제로 제시했다.

환경 부문에서는 친환경 설비 투자 확대와 AX(인공지능 전환) 기반 설비 운영 최적화를 통해 2018년 대비 온실가스 배출량을 67% 줄여 2030년 감축 목표인 53%를 이미 넘어섰다. 탄소 저감을 통해 약 1465억3000만원에 달하는 사회적 비용을 절감한 셈이다.

제품의 생산부터 폐기까지 환경 영향을 평가하는 전 과정 평가(LCA)도 확대했다. 신규 IT 시스템을 구축해 데이터 수집과 분석의 정확도를 높였으며, 지난해에는 전체 판매 제품의 68%까지 평가 대상을 넓혀 제품 환경영향 관리 체계를 강화했다.

사회 부문에서는 1·2·3차 협력사를 대상으로 ‘ESG 공급망 행동규범’ 교육을 실시하는 등 지속가능한 공급망 구축에 나섰다. 금융 지원과 기술 협력, 의료복지 등 상생 프로그램도 운영하며 수평적 상생 생태계 조성에도 기여하고 있다. 이를 통해 약 163억원의 생산 유발액을 창출할 수 있었다.

지배구조 부문에서는 컴플라이언스 제보 절차를 개선해 내부 신고 범위를 확대하는 등 준법경영 체계를 고도화했다. 또한 정보보안의 중요성을 반영해 정보보안을 ESG 핵심 관리 영역으로 추가하고 관련 관리 체계를 강화했다.

LG디스플레이는 이 같은 성과를 바탕으로 S&P 글로벌 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 아시아퍼시픽 지수에 3년 연속 편입됐으며, 글로벌 ESG 평가기관 에코바디스(EcoVadis)의 지속가능성 평가에서는 상위 1% 기업에 부여되는 ‘플래티넘’ 등급을 2년 연속 획득하며 ESG 경쟁력을 인정받고 있다.

정철동 LG디스플레이 대표이사 사장은 “기업의 지속가능성이란 결국 ‘10년 뒤에도 시장에서 선택받는 힘’이며, 그 힘은 대체불가능한 차별화 기술과 이를 뒷받침하는 건강한 조직문화, 그리고 환경·사회에 대한 책임을 다하는 ESG 경영에서 나온다고 믿는다”며 ESG 경영을 핵심 축으로 삼고 새로운 성장 궤도에 진입하겠다고 밝혔다.