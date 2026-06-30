꽃할배 이후 13년 만의 재회 AI 시대에서 인간다움을 강조

[헤럴드경제=김명상 기자] 배우 신구와 박근형이 사랑의열매 사회복지공동모금회의 새로운 광고 모델로 발탁됐다. 두 배우는 AI 시대 속에서 인간다움과 나눔의 가치를 전달할 예정이다.

사랑의열매 사회복지공동모금회는 배우 신구와 박근형을 2026년 연중 브랜드 광고 모델로 발탁했다고 30일 밝혔다. 사랑의열매 측은 “나이를 초월해 끝없이 도전하는 두 배우의 진정성과 국민적인 신뢰가 사랑의열매가 추구하는 가치와 잘 부합해 올해 연중 브랜드 광고 모델로 선정했다”고 밝혔다.

두 배우는 2013년 tvN 예능 프로그램 ‘꽃보다 할배’ 출연진들과 함께 광고를 촬영한 이후 13년 만에 다시 한 화면에 서게 됐다. 각기 1962년(신구), 1958년(박근형)에 데뷔한 두 배우의 연기 경력은 도합 132년에 이른다. 현재까지도 활발한 작품 활동을 이어가고 있으며, 오는 7월 8일 개막하는 연극 ‘베니스의 상인’에서도 함께 호흡을 맞춘다.

사랑의열매는 나눔문화연구소가 발간한 ‘기부트렌드 2026 : AI 시대의 인간다움, 기부의 재발견’을 기반으로 AI가 대체할 수 없는 인간다움을 광고를 통해 표현할 예정이다. 기부 등의 나눔이 AI가 아닌 인간만이 가질 수 있는 숭고한 정신이라는 것에 초점을 맞췄다. 또한 두 배우를 통해 젊은 세대에게 어른의 위로와 응원을 전할 계획이다.

윤여준 사랑의열매 회장은 “신구·박근형 배우는 오랜 세월 대중의 사랑을 받아왔지만 지금도 끊임없이 배우고 도전하며, 받은 사랑을 다음 세대와 나누는 삶을 실천해 온 분들”이라며 “두 배우의 진정성 있는 삶과 나눔의 행보가 이번 브랜드 광고를 통해 많은 국민들에게 따뜻한 공감과 울림을 전해주길 기대한다”고 밝혔다.

배우 신구는 1962년 연극 ‘소’로 데뷔해 드라마 ‘허생전’, 시트콤 ‘웬만해선 그들을 막을 수 없다’, 드라마 ‘나의 아저씨’, 예능 ‘꽃보다 할배’ 등에 출연했다. 또한 배우 박근형은 1958년 연극 ‘꽃잎을 먹고 사는 기관차’로 데뷔해 드라마 ‘모래시계’, ‘추적자 더 체이서’ 등에서 활동했다.

두 배우는 연기 활동과 함께 나눔 활동에도 참여해왔다. 지난해에는 연극 ‘고도를 기다리며’ 기부 공연을 통해 ‘연극내일기금’을 조성했고, 30명의 청년 연극인이 창작과 공연 제작 과정을 경험했다. 이어 오는 7월 11일 오후 6시 30분 공연으로 진행되는 ‘베니스의 상인’ 기부 공연에서도 수익금 전액을 같은 기금에 사용한다.

신구·박근형 배우는 “이번 ‘사랑의열매 광고 모델’이라는 뜻깊은 여정에 함께 하게 되어 큰 영광이다”면서 “대중에게 받은 과분한 사랑을 이제는 따뜻한 나눔으로 보답하고 싶다”고 말했다.

사랑의열매 연중 브랜드 광고는 오는 7월 1일 촬영을 진행하며, 7월 말부터 광화문 옥외매체, TV, 온라인 등 다양한 채널을 통해 공개될 예정이다.