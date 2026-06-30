[헤럴드경제=이명수 기자] 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 반년 동안 중단했던 ‘출근길 지하철 탑승 시위’를 재개한다.

30일일 전장연은 다음 달 2일 오전 8시 시청역 1호선 서울역 방면 플랫폼에서 ‘69차 출근길 지하철 탑니다’ 시위를 다시 시작한다고 밝혔다.

전장연은 더불어민주당 김영배 의원의 시위 유보 제안을 수용해 지난 1월 2일을 마지막으로 지하철 탑승 시위를 멈췄다.

이들은 “오세훈 서울시장은 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리를 끊임없이 폄하하고 왜곡하고 있으며, 400명의 중증장애인 해고 노동자들에 대한 복직 책임을 회피하고 있다”고 주장했다.

권리중심 공공일자리는 서울시가 예산을 지원해 일상생활 영위가 어려운 중증 장애인과 탈시설 장애인 일자리를 마련한 사업이다. 2020년 시행됐으나 오세훈 서울시장 때인 2024년 폐지됐다.

전장연은 내달 1일부터 매주 수요일 8시 서울 종로구 혜화로타리에서 출근길 버스 탑승 시위도 병행한다. 버스 탑승 시위는 지난 2일 버스 저지 시위 이후 약 한 달만이다.

한편,지난 11일 신고 없이 집회를 하고 버스를 가로막아 운행을 방해한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 박경석 전국장애인차별철폐연대(전장연) 상임공동대표가 집회 및 시위에 관한 법률 위반 등 혐의로 벌금 200만원을 선고받았다.