VOA “하루이상 체류정황 공개 이례적”

[헤럴드경제=윤호 기자] 미국이 단 2대만 보유하고 있는 전략정찰기 RC-135U ‘컴뱃센트’가 한국에 약 30시간 머문 뒤 일본 오키나와로 이동한 것으로 파악됐다.

30일 미국의소리(VOA) 방송은 항공기 추적 웹사이트 ‘플라이트레이더24’로 확인한 결과 컴뱃센트가 지난 26일 오전 7시 53분 한국 남해상을 거쳐 한반도에 진입했다고 전했다. 이후 오전 8시 14분 경기도 수원 인근에서 포착됐고, 곧 위치 신호가 사라졌다.

컴뱃센트는 약 30시간 뒤인 27일 오후 2시 48분 경기도 오산 인근에서 항적이 나타났으며 같은 날 오후 5시께 일본 오키나와 가데나 미 공군기지에 착륙한 것으로 확인됐다.

VOA는 미 전략정찰기가 한국에서 하루 이상 체류한 정황이 공개된 것은 이례적이라고 전했다. 위치 신호가 사라졌던 때 지상에 머물렀는지 추가 비행을 했는지는 알려지지 않았다.

컴뱃센트는 미 공군이 운용하는 특수 전자정보 정찰기로 수백km 밖에서도 지상 레이더와 군 통신, 각종 전자신호를 수집·분석할 수 있으며 미사일 발사 준비 과정과 탄도미사일 비행 특성 등을 탐지한다.

VOA에 따르면 컴뱃센트는 통상 1년에 2~3차례 한반도에서 포착되는데, 그동안 군사분계선(MDL) 일대와 동·서해 상공을 비행한 뒤 수 시간 안에 오키나와 등으로 복귀하는 항적이 대부분이었다.

지난 2024년 조선중앙통신은 논평을 통해 컴뱃센트의 한반도 전개를 비판하는 등 북한은 미군 전략정찰기의 활동에 민감하게 반응한 바 있다.