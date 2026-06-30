[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 성시경이 배우 문가영의 인성과 매력을 극찬했다.

29일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 성시경이 게스트로 나와 이야기를 나눴다.

이날 성시경은 문가영이 신곡 뮤직비디오 출연을 승낙해 줬다며 고마움을 전했다.

성시경은 “문가영이 그냥 해줬다. 돈을 어떻게 해야 하나 했는데 ‘무슨 소리냐’고 하더라”며 “선물이라도 해주려고 했는데 절대 안 된다고 해서 그냥 음식을 해줬다”고 밝혔다.

이어 성시경은 “너무 착하다. (문)가영이는 사람 같지가 않다”며 “너무 예쁜데 인상이 진하지도 않고 고급스럽다”고 칭찬했다. 이에 신동엽도 “독보적인 매력이 있더라”고 공감했다.

성시경은 “정말 매력 있는 친구”라며 “공짜로 나와줘서 하는 이야기가 아니라 너무 팬이다. 이런 사람이 좀 많았으면 좋겠다는 생각이 든다. (문가영은) 콤플렉스가 없다”고 애정을 드러냈다.

이를 듣던 정호철이 “형님도 콤플렉스 없지 않냐”고 묻자 성시경은 “여기는 다 콤플렉스 덩어리지”라고 받아쳤다. 이에 신동엽은 “난 없다. 난 남자 문가영”이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.