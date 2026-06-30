유럽·북미·인도 사업장 RE100 달성 폐배터리 재활용·수소 생태계 전략 공개 공정한 전환 등 미래 리스크 관리 강화

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 규제 강화 추세에 맞춰 리스크 관리 역량과 지속가능경영 전략을 담은 ‘2026 현대자동차 지속가능성 보고서’를 발간했다고 30일 밝혔다.

현대차는 지난 2003년부터 매년 지속가능성 보고서를 발간하며 재무·비재무 정보를 공개하고 있다. 올해 보고서는 전동화와 인공지능(AI) 확산 등 산업 전환기에 발맞춘 현대차의 대응 현황을 환경, 사회, 지배구조 등 3개 부문으로 구성됐다.

환경 부문에서는 유럽과 북미, 인도 지역 모든 사업장의 RE100 달성과 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)의 147MW 규모 태양광 전력구매계약(PPA) 체결 등 재생에너지 확대 성과를 소개했다.

이와 함께 폐배터리 재활용 체계 고도화, 자연 관련 재무정보공개 협의체(TNFD) 가이드라인을 반영한 생물다양성 리스크 관리, 통합 수소 밸류체인 구축과 차세대 전동화 전략도 담았다.

사회 부문에서는 미국 고속도로안전보험협회(IIHS) 충돌평가에서 16개 차종이 최고 안전등급(TSP·TSP+)을 획득한 성과와 ‘2030 안전경영 전략’ 수립, 안전 투자 확대 계획 등을 소개했다. 또한, 전동화와 AI 확산에 따른 직무 변화에 대응하기 위해 임직원의 재배치와 역량 강화를 지원하는 ‘공정한 전환’ 사례도 담았다.

지배구조 부문에서는 ▷선임사외이사 제도 신규 도입 ▷여성·외국인 이사 선임을 통한 이사회 다양성 강화 및 독립성 제고 노력 ▷2025~2027년 총주주환원율 35% 이상을 목표로 한 밸류업 프로그램 ▷윤리적인 기술 활용을 위한 ‘AI 거버넌스’ 구축 계획 등을 수록했다.

현대차는 올해 처음으로 보고서 핵심 내용을 압축한 ‘요약본’도 함께 발간했다. 기후변화 대응과 지속가능한 공급망 관리, 주요 ESG 성과 등을 쉽게 확인할 수 있도록 구성해 정보 접근성을 높였다는 설명이다.

현대차 관계자는 “글로벌 ESG 공시 의무화 흐름에 맞춰 실질적인 리스크 관리 역량과 이행 현황을 투명하게 담았다”며 “핵심 성과를 담은 요약본을 통해 다양한 이해관계자가 현대차의 ESG 행보에 공감할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 현대차는 앞서 지난 3월 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 열린 ‘2025 CDP 코리아 어워드’에서 현대차가 기후변화 대응 부문 ’탄소경영 아너스 클럽‘과 수자원 관리 부문 ’대상‘을 받았다. CDP는 전 세계 금융투자기관이 주도해 매년 주요 기업들의 환경 이슈 대응 역량을 종합적으로 평가한 후 총 8개 등급으로 발표하는 국제적 이니셔티브다.