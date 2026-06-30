TDF 운용사 중 순증 1위 수탁고 1.87조원 달성

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한자산운용은 ‘신한 타겟데이트펀드(TDF) 시리즈’가 연초 이후 TDF 운용사 중 설정액 증가 1위를 기록했다고 30일 밝혔다.

펀드평가사 제로인에 따르면 지난 26일 기준 신한자산운용의 ‘신한마음편한적격TDF’와 ‘신한빠른대응적격TDF’ 시리즈는 연초 이후 설정액이 약 5102억원이 증가했다. 이는 국내 TDF 운용사 가운데 가장 큰 증가 규모다. 이에 따라 신한자산운용 TDF 시리즈의 수탁고는 약 1조8700억원 수준까지 확대됐다.

신한자산운용의 ‘신한마음편한적격TDF’와 ‘신한빠른대응적격TDF’는 미국과 국내에 상장된 주식형 상장지수펀드(ETF), 글로벌 채권 및 기타 자산군 등에 분산 투자하며 은퇴 시점에 맞춘 자산배분 전략을 실행한다. 특히 ‘신한빠른대응적격TDF’는 2030부터 2060까지 다양한 빈티지로 구성돼 있으며, 투자자는 환헤지 여부에 따라 상품을 선택할 수 있다.

운용 성과도 양호하다. ‘신한빠른대응적격TDF2030(H)’는 최근 1년 수익률 34.44%를 기록하며 동일 빈티지 평균 수익률 23.2%를 크게 웃돌았다. ‘신한빠른대응적격TDF2035(H)’는 1년 수익률 32.47%, ‘신한빠른대응적격TDF2040(H)’는34.50%를 기록하며 각각 동일 빈티지 평균인 26.59%, 30.22%를 상회했다.

‘신한마음편한적격TDF’와 ‘신한빠른대응적격TDF’ 시리즈는 지난달 18일 기준 합산 순자산이 3조원을 돌파키도 했다. 지난해 말 2조662억원에서 올해 1조원 이상 증가했다.

김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 “주식시장 상승과 함께 연초부터 원리금 보장형에서 실적배당형 상품으로 퇴직연금 머니무브가 가속화되고 있다”며 “신한빠른대응적격TDF는 주식형 상품 대비 변동성을 낮추면서도 유연한 자산비중 조정을 통해 다양한 시장 환경에 대응할 수 있어 퇴직연금뿐 아니라 일반 투자자에게도 활용 가능한 투자 대안이 될 수 있다”고 말했다.