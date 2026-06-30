[헤럴드경제=장윤우 기자] 홍명보 감독이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 사퇴하면서, 2022 카타르 월드컵에서 16강 성적을 낸 파울루 벤투 전 감독의 복귀를 바라는 팬들의 목소리가 높아지고 있다.

지난 22일(현지시간) 포르투갈 매체 ‘아 볼라’에 따르면 벤투 전 감독의 공백기는 1년을 넘겼다. 매체는 “벤투 감독은 2023년 7월 아랍에미리트(UAE) 대표팀 감독으로 복귀했다가 지난해 3월 북한과의 경기에서 2-1로 승리한 후 다시 무직 상태가 됐다”고 전했다. 매체는 “벤투 감독은 여전히 흥미로운 제안을 기다리고 있다”고 설명했다.

한국 팬들이 벤투 전 감독 복귀를 바라는 것은 이번 월드컵의 충격 탓이다. 홍 감독이 이끈 한국 대표팀은 멕시코·체코·남아프리카공화국과 같은 조에 편성돼 ‘역대 가장 수월한 조’라는 평가를 받았다. 손흥민·이강인·김민재 등 황금세대를 앞세우고도 체코전 승리 이후 멕시코·남아공에 내리 패하며 1승2패로 조별리그에서 탈락했다.

홍 감독은 29일(한국시간) 멕시코 과달라하라의 베이스캠프에서 “대한민국 축구를 사랑해주시고 응원해주시는 국민들에게 죄송하다. 오늘 대한민국 축구 대표팀 감독 자리에서 물러나려고 한다”고 밝혔다.

홍 감독이 사퇴하자 팬들은 벤투 전 감독 아내 테레사 벤투의 SNS로 향했다. 6일 전 올라온 게시물에 4400개 이상의 댓글이 달렸다. 팬들은 “그립다 벤버지”, “이상한 스리백이 아닌 벤버지의 빌드업 축구를 보고 싶다”, “감독님 한국으로 다시 돌아와 주세요” 등의 내용이다. ‘좋아요’는 8만에 육박한다.

팬들이 벤투 감독을 떠올리는 이유는 단순히 16강 진출이라는 성적 때문만은 아니다. 벤투 감독은 2018년부터 4년간 한국 대표팀을 이끌며 빌드업 축구라는 일관된 방향성을 유지했다. 빌드업 축구에 대한 비판, 선수 기용 논란, 아시안컵 부진 등 잡음이 끊이지 않았지만 흔들리지 않고 월드컵 16강을 이끌어냈다.

현재 벤투 감독은 지난해 3월에 UAE 대표팀 사령탑에서 물러난 후 휴식기를 가지고 있다. 매체는 “벤투 감독이 여전히 흥미로운 제안을 기다리고 있다”라고 전했다.