구 대표 폭염대응 사업인 힐링냉장고를 18곳 운영, 횡단보도 그늘막 217개로 확대 쿨링포그 10곳·야외 무더위쉼터 ‘해피소’ 신규 조성… 체감형 저감시설 확충 취약계층 냉방 지원, 현장 근로자 온열질환 예방도 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 올여름 평년보다 높은 기온이 예상됨에 따라 폭염 저감 시설을 확대하고 취약계층 보호를 강화하는 등 여름철 폭염 대응에 나섰다.

구는 폭염 저감시설 확충과 취약계층 보호를 두 축으로 여름철 폭염 대책을 추진한다. 올해는 약 7억 원을 투입해 생활밀착형 폭염 대응시설을 확충하고 냉방 지원과 안전관리도 강화했다.

먼저 구의 대표적인 폭염 대응 사업인 ‘힐링냉장고’는 하천변, 산책로 등 유동 인구가 많은 곳에 설치돼 주민들의 더위와 갈증을 해소한다. 7월 22일부터 8월 20일까지 지역 내 주요 산책로와 하천변 18개소에서 운영할 예정이다.

어르신·장애인 등 폭염 취약계층 보호를 위한 다양한 대책도 마련했다. 올해 이른 더위가 찾아오면서 경로당, 복지관, 마을커뮤니티, 동주민센터, 구청 로비, 지역 내 호텔 등을 지정해 현재 총 298곳의 무더위쉼터를 운영 중이다. 특히 구청 카페는 오는 7월 1일부터 8월 16일까지 주말에도 문을 열어 쉼터 역할을 톡톡히 할 예정이다.

또, 폭염특보 발효 시에는 인근 숙박업소와 협약을 통해 65세 이상 고령자 등 취약계층 등에 야간 무더위쉼터도 제공된다. 지난해에는 누적 456건의 이용 실적을 기록하는 등 큰 호응을 얻었다.

거리에서 뜨거운 햇볕을 막아주는 횡단보도 그늘막도 확대 운영한다. 구는 고정형 그늘막 7개를 추가 설치해 지난해 210개였던 그늘막을 올해 총 217개로 늘렸다. 또 노후 그늘막 35곳도 교체·정비하고 있다.

도심 속 오아시스 역할을 하는 쿨링포그와 야외 무더위쉼터도 늘어난다. 초안산 수국동산, 화랑대철도공원, 상계중앙시장 등 3곳에 쿨링포그를 추가 설치하여 총 10곳으로 확대 운영한다. 또한, 불암산 철쭉동산 야외무대와 경춘선숲길 광장에 야외 무더위쉼터인 ‘해피소’를 신규 조성해 7월부터 9월까지 집중 가동할 예정이다.

취약계층 보호와 야외 근로자의 안전망도 촘촘해진다. 저소득층 가구를 대상으로 에너지효율개선 사업을 통해 총 197가구에 벽걸이형 에어컨을 설치 지원한다.

아울러 동행일자리 등 야외 공공 일자리 참여자 165여 명을 위해 휴대용 선풍기, 텀블러, 자외선 차단 모자, 쿨토시 등 맞춤형 폭염 예방 물품을 지급한다.

현장 근로자 보호를 위한 특별 안전점검도 실시한다. 폭염특보 발효 시 공원 관리시설, 폐기물 집하장, 물놀이장, 공사장 등 야외 작업 현장을 대상으로 수시 점검에 나선다. 지난해 개정된 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 폭염안전 5대 기본수칙 및 체감온도 기록 여부 등을 확인하여 온열질환 예방 조치를 집중 점검할 계획이다.

오승록 노원구청장은 “올해 역대급 폭염이 예고된 만큼 구민들이 피부로 체함할 수 있는 폭염 저감시설 확충과 취약계층 보호에 총력을 기울이고 있다”며 “그동안 다져온 안전 인프라를 바탕으로 올여름 역시 모든 구민이 안전하고 쾌적하게 보낼 수 있을 것”이라고 말했다.