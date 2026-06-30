중기부 ‘유망골목상권 육성사업’ 선정…국비 2억3000만원 확보 이순신 생가터와 충무로 영화문화 연계…체류형 문화관광 상권 조성 브랜드 개발부터 환경개선, 관광콘텐츠, 홍보·마케팅까지 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)의 을지명보 골목형상점가가 중소벤처기업부 주관 ‘2026년 유망골목상권 육성사업’ 공모에 선정됐다.

구는 공모로 확보한 국비 2억3000만원에 구비를 더해 총 4억6000만원을 투입, 을지명보 골목형상점가를 역사·문화·관광이 어우러진 체류형 문화관광 상권으로 키운다.

유망골목상권 육성사업은 성장 가능성이 높은 골목상권을 발굴, 인프라 조성과 브랜딩, 마케팅, 로컬창업 등을 종합 지원하는 사업이다.

이번 공모는 중구와 전국 최초 민관협력 상권관리 전문기구인 (사)서울중구상권발전소(이사장 김정안), 을지명보 골목형상점가 상인회(회장 진완석)가 컨소시엄을 구성해 참여했다.

을지명보 골목형상점가는 명동·충무로·을지로를 잇는 서울 도심 관광벨트의 중심에 자리한다. 인근에 충무공 이순신 생가터와 충무로 영화거리, 서울영화센터와 명보아트홀 등 역사·문화 자원도 풍부하다. 노포와 개성있는 골목길, 을지로 특유의 레트로 감성이 어우러져 인근 주민과 직장인은 물론 젊은 층과 관광객까지 즐겨 찾는 곳이다.

중구는 이러한 강점을 바탕으로 민관협력 체계를 통해 을지명보 골목상권만의 경쟁력을 더욱 키워나간다. 상권 브랜드와 굿즈 개발부터 역사·문화 체험 콘텐츠 조성, 야간 체류형 축제 개최, 지주간판과 디지털 사이니지 설치, 상인 상품 경쟁력 강화와 AI 활용 역량교육까지 전방위적 지원을 펼친다.

특히 충무공 이순신 생가터의 역사를 담은 스토리텔링 콘텐츠를 개발하고, 포토존과 다국어 QR 관광안내 시스템을 구축해 국내외 방문객이 골목 곳곳에서 역사와 문화를 체험할 수 있도록 할 계획이다.

서울영화센터와 협력해 로컬페스타와 동행축제도 개최한다. 배우 등 대중문화 인사와 함께하는 영화·공연·거리행사 등을 통해 충무로 문화 콘텐츠를 골목으로 확장하고, 상권의 매력을 널리 알릴 예정이다.

이와 함께 주민이 상권 활성화를 직접 체감할 수 있도록 다양한 주민 참여 프로그램과 이벤트를 마련해 지역과 함께 성장하는 상권 기반을 다져 나갈 계획이다.

구는 이번 사업을 통해 을지명보 골목형상점가를 서울 대표 문화관광형 골목상권으로 육성해, 누구나 찾고 머물며 즐기는 골목 명소로 도약시킨다는 구상이다.

김길성 중구청장은 “을지명보 골목형상점가가 가진 역사·문화 자원이 풍부한 잠재력이 큰 상권”이라며 “지속 가능한 체류형 문화관광상권으로 조성해 지역경제에 활력을 불어넣도록 최선을 다하겠다”고 말했다.