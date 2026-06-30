[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도에서 올해 처음으로 일본뇌염을 전파하는 ‘작은빨간집모기’가 확인됐다.

30일 강원특별자치도보건환경연구원에 따르면, 6월 넷째 주 강릉시 일대에서 채집한 모기 가운데 일본뇌염을 매개하는 작은빨간집모기 5마리를 확인했다.

올해 첫 발견 시기는 지난해와 비슷한 시점이라고 설명했다.

일본뇌염 상시감시는 질병관리청과 협력해 도내 3개 지역에서 매주 2회 모기를 채집해 개체수 증감 및 병원체 감염 여부를 확인하고 있다.

전국적으로는 지난 3월 20일 제주 지역에서 매개모기가 처음 발견되어 ‘일본뇌염 주의보’가 발령됐고, 6월 17일 대구에서 채집된 모기에서 일본뇌염바이러스 유전자가 검출되어 감염병 위기 단계가 ‘경보’로 한 단계 격상된 바 있다.

지난해 전국에서 신고된 일본뇌염 환자는 7명으로, 이 가운데 1명이 강원특별자치도에서 발생했다.

올해 도내 환자 발생은 아직 보고되지 않았으나, 기온 상승과 함께 모기 개체 수가 본격적으로 늘어나는 시기여서 안심할 수 없어 주의가 필요하다.

연구원은 야외활동 시 피부 노출을 최소화하고, 가정에서도 모기 회피 및 방제 요령 등 예방수칙을 철저히 지켜 달라고 당부했다.